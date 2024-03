De la calva de Tamara Gorro a la guerra de Dulceida y las Pombo: las polémicas que han empañado los Premios Ídolo

Este jueves, 14 de marzo, aterriza por tercer año consecutivo en Madrid la gala de los Premios Ídolo, galardones organizados por Aida Domènech (34 años), más conocida como Dulceida, que reconoce el talento y la labor de los influencers en España en diferentes categorías, poniendo así en valor a este sector emergente.

La ceremonia será conducida por Ana Milán (50) y Carolina Iglesias (30) y contará con actuaciones de rostros conocidos como Chanel (32), Íñigo Quintero (22) -conocido por su viral canción Si no estás- y Soge Culebra. (24)

Se desarrollará en el Teatro Príncipe Pío entrada la tarde y durante la noche y a la alfombra roja -que EL ESPAÑOL cubrirá para dar todos los detalles- acudirán otros personajes de renombre como Mario Vaquerizo (49), Ilia Topuria (27), Belén Esteban (50), Anabel Pantoja (37), Lydia Lozano (63), María Patiño (52), Kiko Matamoros (67), Carlos Latre (45) y Ana Peleteiro (28), entre otros.

Dulceida, el 1 de marzo de 2024. Gtres

No podían faltar los creadores de contenido más sonados en suelo español. Algunos como Lola Lolita (21), Marta Díaz (23), Nil Ojeda (25), Laura Escanes (27), Violeta Mangriñán (30) y Fabbio (33), Samantha Hudson (24), Xuso Jones (34) o Rocío Osorno (36).

Sin embargo, quienes no asistirán son María Pombo (29) y sus hermanas, Marta y Lucía. Ya el año pasado hubo polémica porque algunas influencers decidieron in extremis que no acudirían a la gala. Eso sí, la más sonada y controversia fue la del clan Pombo, que optó por declinar la invitación tras enterarse de la nominación de Telmo Trenado (28), con quien ya habían tenido problemas en el pasado.

Además, este año, han decidido eliminar a Marta Pombo de las nominaciones en la categoría Stay true. Ahora, la categoría ha desaparecido, dejando a la joven sin nominación y generando así ya las primeras polémicas de los Ídolo. No es la primera vez que los premios quedan empañados por polémicas. Ya las anteriores ediciones estuvieron salpicadas por varias controversias.

1. El enfado de Natalia Osona

Natalia Osona, en una imagen de archivo. Gtres

La primera edición de los Ídolo consiguió reunir a los mejores rostros de las redes sociales del panorama patrio. Sin embargo, Natalia Osona (32) fue una de las pocas que se quedó fuera y no obtuvo una invitación.

"Me resulta irónico que se haga para apoyar a la industria de los influencers y a la vez no invites a perfiles tan potentes como el mío y que de sobra conocen", señaló entonces por las redes sociales. Otros personajes como Laura Matamoros (31) o Marina García, de La isla de las tentaciones, tampoco fueron invitadas.

2. La calva de Tamara Gorro

Tamara Gorro, en los Premios Ídolo. Gtres

Tamara Gorro (37) se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche de aquel 9 de marzo de 2023. La expareja de Ezequiel Garay (37) sorprendió a propios y extraños al lucir un look de lo más controvertido que no pasó desapercibido para nadie.

La influencer apostó por un esmoquin amarillo flúor, sin embargo, lo que llamó la atención fue su peinado: acudió completamente calva y con un tocado con detalles dorados y verdes.

Según explicó ella misma, el objetivo de esta desconcertante imagen no era otro que visibilizar el cáncer y defender la importancia de su investigación. "El cáncer se cura investigando. Hoy os quiero homenajear y a ver si de esta manera, llamando la atención, el mensaje llega más lejos. Tenemos que terminar con esta enfermedad ya... No nos debería de impactar, demos normalidad a la realidad", afirmaba en sus redes sociales. Una reivindicación que también manifestó en la alfombra roja de los Ídolo.

Esta apuesta de Gorro -que no se acercaba a lo que después se reflejó en las redes- fue de lo más criticada y generó un debate en las redes, sobre todo, con comentarios negativos.

3. Las ausencias del clan Pombo

De izquierda a derecha, Lucía, María y Marta Pombo, en una imagen de archivo.

La gala de 2023 también estuvo marcada por grandes ausencias, sobre todo la de María Pombo y sus hermanas. La creadora de contenido anunciaba en el último momento que no se personaría a la ceremonia, sin dar más detalles al respecto. Quién sí lo hizo fue su hermana Marta.

"Hace unas semanas, tomé la decisión de no ir, por un tema personal con uno de los nominados (Telmo Trenado) a una categoría que a mí me parece que le queda muy grande. Un creador de contenido que creció en seguidores gracias a insultarnos constantemente a mí y a mis hermanas, tachándonos de fascistas, palabras textuales con las que nos describía, algo que me parece muy grave", aseguró.

Poco después, María concedió una entrevista a Glamour donde dio su versión de la cara oculta de los galardones: "El tema aquí es que en los Premios Ídolo prevalecía una vertiente ideológica muy marcada que es común en la mayoría de los asistentes, donde parecía que no había respeto e incluso hay crítica hacia las otras formas de pensar o ver la vida. En mi caso particular, no pude asistir porque tenía trabajo y terminé muy tarde la jornada de grabación. Pero creo que, de igual forma, como le comenté a Dulceida, a la que admiro y quiero, no me hubiera sentido cómoda asistiendo por motivos personales".

4. Discurso de Madame de Rosa

Madame de la Rosa, en 2022. Gtres

Ángela Rozas (42), más conocida como Madame, fue la ganadora de la segunda edición en la categoría de Moda, y su discurso dio mucho de lo que hablar. "Yo no he tenido jamás amistades que estuvieran bien conectadas, ni conocía a nadie en agencias, ni en medios de comunicación. No he pedido un favor en mi vida para estar donde estoy", comenzaba.

Y añadió: "No soy hija de, ni tía de, ni prima de, ni mujer de, ni novia de. Y estoy convencida de que muchas de las personas que estáis en esta sala me sigáis o no en un momento dado al ver algo de ropa o maquillaje o pelo, habéis dicho la frase esto es muy madame y eso tiene mucho mérito, porque he sido capaz de crear un estilo propio y una identidad única, teniendo un par de huevos y siendo yo misma. Y eso, que queréis que os diga, se merecía un premio''.