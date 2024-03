El homenaje a Paco Arévalo que se organizará en Valencia después de las Fallas y una misa truncada en Madrid

"Ahora mismo estamos la familia con trámites de papeleo, así que es muy pronto. Cuando se termine todo se le hará un gran homenaje", aseguró a EL ESPAÑOL, hace unas semanas, Ana Rodríguez, la nieta de Paco Arévalo, en relación a ese tributo que aún está pendiente. Sostenía entonces la joven no tener idea de la naturaleza de dicho homenaje, ni en qué consistirá.

En lo que respecta a esos "trámites de papeleo", este medio pudo conocer que, amén de los naturales derivados del fallecimiento, tenían su razón de ser en el centro de día en que ingresará Nuria, la hija de Arévalo aquejada de Síndrome de Williams, el próximo mes de mayo. La máxima prioridad de la familia, tras el deceso del cómico, es el bienestar de Nuri, como la llama su entorno.

Este medio ha contactado de nuevo con Paquito, el hijo de Arévalo, quien desliza, en referencia al homenaje, que nada se ha movido oficialmente. "En Valencia sí sé que se le va a hacer, pero está todo aún empezándose a mover ahora. No sé sabe aún nada. Ahora estamos en Fallas y no es un mes idóneo para hacer nada en teatros ni nada. Después de Fallas, comenzará a concretarse", ha manifestado el vástago del inolvidable cómico.

[Desvelamos dónde trabaja el hijo de Paco Arévalo y la fecha en la que su hermana Nuria ingresa en un centro de día]

Paco Arévalo durante un espectáculo en Cartagena, en febrero de 2018. Gtres

Tanto él como su hermana y su hija son los primeros que están deseando que se recuerde al magnánimo Francisco Rodríguez, que su legado y carrera no se olvide. Este medio ha podido confirmar que, desde el ayuntamiento valenciano, ya se está trabajando en "varias opciones".

Por otro lado, EL ESPAÑOL ha charlado con un buen amigo de Paco Arévalo, el humorista y presidente de la Asociación de Humoristas de España, Ashumes, Tony Antonio. Éste trabajó mucho, durante años, con Paco. Fueron, además, buenos amigos y confidentes, y el de Valencia fue socio fundador de la mencionada asociación. El vínculo, pues, era estrecho.

Recuerda Tony, con cierta emoción, aquella conversación que mantuvo con su buen amigo Arévalo una semana antes del fallecimiento de éste. El motivo de aquella charla, informa Tony Antonio, fue hablar de la estatua que se está fabricando en memoria de Tony Leblanc. Reconoce el presidente de Ashumes que, en un principio, barajó la posibilidad de realizarle a Arévalo una misa funeral en Madrid.

Eso sí, viendo "la que se armó" en el tanatorio, en Valencia, con la asistencia de Malena Gracia (54) lo reconsideró y llegó a la conclusión de que mejor no emprender ninguna iniciativa, de momento. "No quiero follones, yo lo he hecho todo con la mejor de mis intenciones", subraya Tony Antonio.

Paquito Arévalo, a las puertas del tanatorio de Valencia en el que se veló a su padre. Gtres

El también representante de actores aprovecha la llamada que le realiza este medio para desvelar que está trabajando en un festival en Valencia, cuyos fondos irán destinados a las familias del edificio que ardió hace unas semanas.

En otro orden de cosas, el pasado 9 de marzo este medio informó, en exclusiva, del actual trabajo de Paquito. Confirmó el propio Francisco hijo que está haciendo "extras" de camarero, en un restaurante donde ya había estado antes. Esta situación se debe a que hoy en día "no puedo trabajar a jornada completa, estoy cuidando las 24 horas a Nuria. Lleva mucho tiempo eso".

No hay queja alguna en Paco: sólo cuidados y amor. Defendió en su charla con este medio que su prioridad en estos momentos pasa por cuidar a Nuria, por encima del trabajo. Y en ello está empleado a fondo. "La ducho y le doy de comer", detalló para explicar cuánta es su implicación. Si algo caracteriza a Paco Rodríguez es su alto concepto de la familia, cualidad que le ha sabido inculcar a la perfección a su hija, Ana.

Conviene recordar en este punto que Nuria está aquejada de síndrome de Williams, un trastorno multisistémico del neurodesarrollo. Tras el deceso de su padre, es Paco hijo quien se ha convertido en el tutor legal de su hermana.

Se le ofreció un trabajo en una empresa de seguridad, pero, finalmente, tuvo que declinarlo por el cuidado de Nuria. "No puedo hacer un horario normal porque mi prioridad es Nuria. Tampoco puedo trabajar de noche", apostilló vía telefónica. En cuanto al centro de día al que va a acudir la hija del recordado Arévalo, Paco despejó todas las incógnitas.

Nuria ingresará en un centro y será el próximo mes de mayo. "En mayo se cerrará el proceso y el papeleo y Nuri podrá ir al centro", subrayó Paquito. Éste no quiere prestarle ni un segundo de protagonismo a esas voces que cuestionan la decisión de llevar a Nuria a un centro. Un detalle fundamental que se hizo constar: es ella quien desea ir.