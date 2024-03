Kiko Matamoros se sincera: "Antes no apostaba nada por mi relación con Marta. Ahora queremos ser padres"

Marta López Álamo (27 años) y Kiko Matamoros (67) coparon los titulares del papel couché el 17 de abril de 2019, cuando se convirtieron en la pareja oficial del año. La pareja aparecía profesándose besos y abrazos y en una actitud de lo más romántica.

De aquello ya han pasado casi cinco años y ahora, marido y mujer -se dieron el 'sí, quiero' aquel inolvidable 2 de junio 2023, en la majestuosa Basílica de San Miguel- Marta y Kiko están más enamorados que nunca.

EL ESPAÑOL fue testigo de su intenso amor, complicidad y cercanía este pasado jueves, 14 de marzo, durante la tercera edición de la gala de los Premios Ídolo, organizada por Dulceida (34) en el Gran Teatro de Príncipe Pío para distinguir a los influencers más reconocidos del panorama musical.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo, este pasado 14 de marzo. Cristina Villarino

Allí también se dieron cita varias personalidades como María Patiño (52), Belén Esteban (50) y Kiko Matamoros junto a Marta, entre otros. La influencer lucía un vestido de transparencias y con capucha diseñado por Fernando Claro y un bolso de Prada, mientras que el empresario apostó por un traje negro de Dolce & Gabbana.

Este periódico dialogó con el famoso matrimonio para conocer de primera mano cómo se encuentran sus corazones y cuáles son sus planes de futuro.

Enhorabuena por esos cinco años. ¿Qué les dirían ustedes a quienes no confiaban en su relación?

Kiko Matamoros: Gracias. Pues no les diría nada porque no son importantes. Aunque al principio, no te creas que yo confiaba mucho en nuestra relación.

Marta López Álamo: Bueno, pues yo sí. Eso no es lo que me dices a mí en privado.

Marta, según ha comentado, en estos momentos no puede quedarse embarazada debido a unas pastillas que está tomando. Sin embargo, ¿es una decisión que descartan más adelante?

M.L.A: No la descartamos, es más, lo buscaremos en un futuro. No sabemos cuándo, pero sí.

K.M: Sí. Queremos ser padres. Está en la agenda del 2030.

M.L.A: O en la del 2025.

Qué buena noticia, entonces.

M.L.A: Sí, muchas gracias por preguntar.

Marta López Álamo, este pasado 14 de marzo. Cristina Villarino

Kiko, ¿ha podido hablar con Terelu Campos tras su ingreso hospitalario a causa de una neumonía?

Le mandé un mensaje, pero no he tenido una conversación con ella. Aunque, afortunadamente, ya está recuperada, y yo me alegro mucho por ella.

Sálvese quien pueda ha sido un éxito en Netflix y ha arrasado en formato reality. Ahora, parece que la vuelta de Sálvame podría estar más cerca que nunca gracias a la plataforma y la nueva productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, Fabricantes Studio, que ha anunciado que harán pública en breve una noticia que será un auténtico "bombazo". ¿Podría tratarse de que se transforme a una emisión en directo?

K.M: Yo, desde luego, no lo sé, la verdad. Y si se hace, me parece estupendo. Pero cualquier decisión que haga Fabricantes a mí me parecerá bien. Se haga lo que se haga, seguro que será lo mejor.

Mientras Laura Matamoros (31), hija de Kiko, se encuentra concursando en Supervivientes, él y Marta llegaron a la ceremonia de Los Ídolo después de su exclusivo viaje a Dubai, una experiencia única e irrepetible, según confesó la joven. Durante el photocall no faltaron besos y muestras de cariño entre ambos, llegando incluso a manchar el rostro de Matamoros de pintalabios rojo, el que llevaba puesto la creadora de contenido.

Sin embargo, Álamo cobró protagonismo ya que, cuando estaba posando ante las decenas de cámaras apostadas en el lugar, la capucha de su vestido comenzó a deslizarse hacia atrás.

Lejos de intentar disimular este percance, la granadina se lo tomó con humor y, abriendo los ojos, sorprendida, y entre risas, procedió a colocarse la capucha para seguir retratándose. "Soy una ídola porque soy así en los photocalls. Siempre me pasa algo", confesaba después en un story de su perfil en las redes, enseñando aquel incómodo momento.