El nuevo e intenso día a día de Genoveva Casanova tras su reaparición estelar y el 'pacto' con sus amistades famosas

Primero fue en su Instagram, junto a su perro, Taj, y, más tarde, compartiendo una comida con amigas en un conocido restaurante de la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Genoveva Casanova (47 años), la mujer más buscada del momento tras sus fotografías paseando por Madrid con Federico X (55), ya no se esconde.

La mexicana ha vuelto a la vida pública y tiene claro que no dará un paso atrás en el desarrollo de su nueva vida. Su fichaje por el concurso El Desafío de Antena 3 es sólo la punta del iceberg de un resurgir. Explica a EL ESPAÑOL una persona próxima a la mexicana que Casanova está fuerte y cargada de ilusión. Una fabulosa noticia después de unos meses aciagos en los que su salud se vio resentida.

Esta semana, su rostro ha retornado al papel couché, y sin gorra ni mascarilla -sí con gafas de sol-, que pudieran hacerla pasar inadvertida: los fotógrafos la han captado saliendo de un restaurante tras una agradable comida con dos buenas amigas. Fue el pasado domingo, 10 de marzo, cuando la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo (60) quedó con dos mujeres, totalmente desconocidas para el gran público.

Genoveva Casanova saliendo de un centro comercial de Pozuelo de Alarcón, tras comer con unas amigas, el pasado domingo, día 10. Gtres

Fue la publicación ¡HOLA!, este pasado miércoles, 13 de marzo, quien desveló la identidad de las dos acompañantes de Genoveva. Una de ellas es la abogada Elsa Ramírez Hidalgo -esposa de Jaime Carvajal López-Chicheri-. La otra, la empresaria y diseñadora Mónica Alguacil. Sostiene la revista que ambas mujeres han sido las confidentes de Genoveva en estos agitados meses.

Algunas voces han deslizado, a raíz de estas nuevas amistades, que Genoveva y su antiguo grupo de amigas famosas -Paloma Cuevas (51), Nuria Roca (51), Jaydy Michel (50), Patricia Cerezo (51) y Lydia Bosch (60), entre otras- ya no tendrían una relación tan fluida como antaño, que la flamante concursante de El Desafío habría hecho borrón y cuenta nueva con su pasado a ese respecto.

¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Por qué no hay recientes fotografías de Casanova con su grupo vip de siempre? EL ESPAÑOL tiene la respuesta. Puestos en contacto con una excelente -y discreta- amiga de la mexicana, se asevera, entre risas, que no existe distanciamiento alguno. "Si no hay una imagen de Genoveva con estas amigas es porque ella lleva mucho tiempo sin salir", se apunta.

Otra fuente incide: "Hacía mucho tiempo que no salía a comer o cenar. Por eso surgieron rumores de que ya no se relacionaba con su grupo de siempre, pero no es verdad. Sigue conservando los mismos amigos".

La mexicana en un acto público en Madrid, en marzo de 2022. Gtres

Cierto es que desde que se publicaron las fotos de Casanova y el hijo mayor de Margarita II de Dinamarca (83), la que fuera nuera de Cayetana de Alba se blindó y durante cuatro meses no volvió a dejarse ver. Ahora, en esta ilusionante etapa que se ha abierto en su vida, se espera que la mexicana retome sus costumbres de siempre. De entrada, eso es lo que hizo el pasado domingo: hacer planes que "ni más ni menos hacía antes".

Darle, en efecto, normalidad a su día a día. La decisión de Genoveva de postear su comida entre amigas en su red social Instagram, explican a este medio, surgió "de lo más espontáneo". Y se añade: "Fueron Elsa y Mónica quienes la acompañaban como podrían haber sido otras más conocidas".

Siempre según se confía a EL ESPAÑOL, cuando se vieron en las revistas este pasado miércoles quedaron sorprendidas, aunque, con el post de Casanova, ya intuyeron que su imagen iba a trascender. Eso sí, son personas anónimas y así pretenden seguir.

Las amistades de Genoveva son tan férreas como leales y discretas. Tanto que se confía a este medio que cuando estalló el escándalo royal fueron las amistades más estrechas de Casanova quienes le propusieron una suerte de pacto: guardar escrupuloso silencio sobre ella a nivel público. No hablar de Genoveva públicamente, ni para bien ni para mal.

Que nadie pudiera decir que se utilizaba su proyección para algún beneficio personal. Esa es la calidad de sus amistades. Se detalla que Casanova está viviendo una etapa igual de excelsa que agotadora: "Se levanta de madrugada para grabar y llega casi de noche". En esa línea, se apostilla que le ha venido bien alejarse un tiempo de su casa en el barrio de Los Jerónimos, en Madrid.

Mientras graba el citado espacio de Antena 3 está instalada en otra casa, aunque se apunta que en breve retornará a su hogar. A nivel legal, cierto es que Genoveva ha emprendido acciones legales contra quienes considera que se han lucrado injustamente a su costa y atentado contra su imagen, intimidad y honor. En concreto, de acuerdo a lo publicado, serán dos las demandas que su equipo legal presente en los próximos días.

Sus primeras palabras

Ya existen varias fotografías de Casanova desde que decidió regresar al trabajo, pero sus primeras -y únicas hasta la fecha- palabras tras sus fotografías con Federico X las entonó en su Instagram. Fue el pasado 5 de marzo, a las 23 horas de la noche, cuando Genoveva reaparecía en sus redes con un rotundo mensaje.

"¡Hola a todos! ¡Aquí estoy de vuelta! Quiero darle las gracias a todas las personas que se han preocupado por mí este último año, los que han entendido mi ausencia y mi silencio, y los que me han hecho llegar mensajes de cariño y de apoyo. No se imaginan lo importante que ha sido eso para mí… Mil gracias de corazón", comenzó su post de Instagram.

Y concluyó: "Han sido unos meses en los que necesitaba paz y tranquilidad. Ya estoy haciendo mi mayor esfuerzo para poco a poco poder volver a mi vida normal y cumplir con mis compromisos laborales. Una vez más, millones de gracias. Taj y yo les dejamos nuestra mejor sonrisa con unas fotos de nuestro paseo de esta tarde y les deseamos muy buenas noches a todos".