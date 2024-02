Muere Carlos, el hermano pequeño de Pepón Nieto, cinco meses después del fallecimiento de su padre

No están siendo meses fáciles para Pepón Nieto (57 años) y su familia. El 21 de septiembre, EL ESPAÑOL daba la noticia del fallecimiento de su padre, José Nieto. Cinco meses más tarde, las malas noticias regresan. El actor ha contado a través de redes sociales la pérdida de su hermano pequeño, Carlos.

"Ayer falleció mi hermano pequeño. No pensaba que podía ser tan doloroso. No sé cómo colocarlo, cómo gestionarlo. Qué dolor y qué impotencia no haber podido abrazarlo más, decirle más veces que le quería", comienza el escrito compartido a través de su perfil de Instagram.

Muy cercano siempre con sus seguidores, Pepón Nieto suele publicar todo tipo de contenido en su perfil, donde también hay espacio para este tipo de noticias. Un nuevo bache personal que no va a ser fácil de superar: "Sé que me va a costar mucho superar esto, pero también sé que mi familia y mis amigos son una piña y que van a estar a mi lado".

Tal y como ha explicado en el emotivo mensaje de despedida, Carlos ha fallecido a causa de un cáncer del que no ha dado más detalles. "Más dinero para la investigación y la lucha contra el cáncer".

Compañeros de profesión y amigos no han tardado en escribir sus mensajes de apoyo hacia el actor en uno de los momentos más complicados de su vida. Entre ellos, destacan los de los actores de Los hombres de Paco como Michelle Jenner (37), "Te abrazo fuerte Pepón", o Hugo Silva (46), "Te quiero Pepón". También se han sumado otros intérpretes como Hiba Abouk (37), "Lo siento cariño mío. Mi más sentido pésame" o deportistas como Saúl Craviotto (39), "Abrazo enorme Pepón. Muchísimo ánimo y aquí estamos para lo que necesites".

Además, el actor ha querido agradecer la profesionalidad y el trabajo de los profesionales médicos que han acompañado a su familia durante este proceso: "Gracias a todo el personal del Hospital Universitario Costa del Sol por su profesionalidad y su cariño. Tenemos una estupenda sanidad pública. Por favor, cuidémosla y defendámosla, nos va la vida en ello". "Ay hermano, te voy a pensar mucho. Y siempre Carlos. Siempre", ha concluido el emotivo mensaje.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, la misa funeral ha tenido lugar este miércoles, 14 de febrero, en Marbella, donde reside toda su familia. Precisamente fue ahí donde también despidieron a su padre hace cinco meses. El intérprete quiso compartir la noticia también con sus seguidores con un breve pero significativo mensaje: "Adiós, papaíto. Sólo espero llegar a ser un buen hombre como tú".

