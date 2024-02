Daniel Sancho, en su última declaración: "Compré el cuchillo y la sierra para grabar un vídeo de YouTube"

Han pasado cinco meses de la última declaración que ha prestado Daniel Sancho (30 años) tras el presunto asesinato de Edwin Arrieta. En prisión desde el pasado 7 de agosto, el hijo de Rodolfo Sancho (49) está a unos meses de enfrentarse al juicio que le juzgará por el crimen en Tailandia.

La investigación continúa abierta y cada pocos días van saliendo a la luz nuevos detalles e informaciones sobre el caso que impacto a España y que sigue estando en boca de todos.

En uno de los testimonios, a los que ha tenido acceso El Periódico, el joven chef pide que su versión relatada el día 16 de agosto sea la que prevalezca y se deje de lado sus declaraciones anteriores, prestadas ante la policía tailandesa los días 6 y 7 de agosto.

Daniel Sancho ha colaborado con las autoridades en el proceso de investigación.

Acompañado por un abogado tailandés y un intérprete de inglés, Daniel Sancho insiste en que no fue un crimen planeado o premeditado y que todo se originó tras una pelea entre los dos. Para defender su inocencia, también explicó por qué tenía en su poder un cuchillo y una sierra: "Compré esos artículos para hacer un videoclip en mi canal de YouTube Puro Disfrute. Después del incidente, los usé para desmembrar el cuerpo, pero no fue el propósito para el que lo compré originalmente".

De hecho, la defensa del acusado, ejercida por Carmen Balfagón, Ramón Chippirrás y Marcos García-Montes, afirma que Sancho había solicitado permiso a la directora del hotel en el que se hospedaba para poder grabar los vídeos de cocina desde su habitación. Por este motivo, llamarán a declarar a la mujer para que ratifique esta información.

Durante esta declaración, los investigadores le mostraron imágenes de su cuerpo tras ser detenido donde aparecen varias heridas. El hijo del actor reconoce que antes de morir, Edwin Arrieta "me mordió en los brazos". En cuanto a la pelea, se revelan nuevos datos: "Usé mi mano izquierda para golpearle fuerte en la cara, dos o tres veces".

Aunque reconoce haber desmembrado el cuerpo de la víctima, niega haber utilizado ningún arma para asesinarlo. "Mientras estaba vivo, no usé un cuchillo para apuñalarlo. Cuando desmembré el cuerpo, el cuchillo no estaba lo suficientemente afilado, así que me enfadé", explica antes de detallar cómo fue el proceso: "Comencé usando la sierra para cortarle la muñeca izquierda. Luego lo metí en la bolsa de basura. Después corté el brazo y el cuello. Usé el cuchillo para cortar la carne y usé la sierra para cortar los huesos que estaban duros".

Tras dividir los restos en varias bolsas de basura, Daniel Sancho se deshizo de ellas en varios puntos de la isla. "Remé en un kayak unas cuatro o cinco veces para tirar las partes del cuerpo al mar. Tiré su teléfono en un bolso Louis Vuitton al mar en Rin Beach. Puse su pasaporte y otros documentos en la bolsa de plástico junto al cuerpo, pero no sé si los tiré al mar o la basura".

