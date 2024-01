Igor Basurko ('GH 14'), de nuevo en el banquillo de los acusados: podría volver a la cárcel por un delito de estafa

Igor Basurko (38 años), exconcursante del programa Gran Hermano, volverá a sentarse este mes de enero en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Guipuzkoa por vender presuntamente en un establecimiento de segunda mano un vehículo para personas con discapacidad del que supuestamente se había apoderado junto a un segundo implicado.

Se da la circunstancia de que Basurko, condenado en firme en otras cuatro ocasiones por otras tantas estafas por dos juzgados de Madrid y otros tantos de San Sebastián, fue absuelto el pasado mes de marzo por la Audiencia de Guipuzkoa de otro caso de estafa, en el que la Fiscalía había llegado a pedir cinco años de cárcel para él por la supuesta sustracción de la tarjeta de una mujer que habría sido utilizada para hacer apuestas. Así lo publicó EL ESPAÑOL en exclusiva.

Ahora se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1.620 euros, acusado de un delito de estafa agravada en concurso medial con otro de hurto por parte del Ministerio Público, que solicita dos años y medio para el segundo varón procesado en esta misma causa.

Según recoge el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, los hechos se remontan al 8 de agosto de 2022, cuando ambos inculpados "puestos de común acuerdo y guiados por la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito" acudieron al domicilio de San Sebastián en el que el segundo varón convivía con su expareja sentimental.

Una vez allí, dado que la mujer se encontraba de vacaciones fuera de la vivienda, presuntamente se apoderaron de una motocicleta adaptada para personas con discapacidad, valorada en 650 euros. Poco después, los dos procesados se dirigieron a un establecimiento de compraventa de artículos de segunda mano, donde vendieron el vehículo por 281,23 euros, ocultando su procedencia "ilícita".

Días más tarde, el 1 de septiembre, agentes de la Ertzaintza intervinieron la motocicleta en el citado comercio y la restituyeron a su legitimo propietario que, al haberla recuperado, no solicita ninguna compensación por estos hechos.

No obstante, el establecimiento presuntamente estafado sí reclama "el ejercicio de las acciones civiles que legalmente le corresponden" para ser indemnizado por el perjuicio económico sufrido, que cuantifica en 281,23 euros más los correspondientes intereses legales.

Fue el pasado mes de marzo cuando el exconcursante de Gran Hermano concedió su última entrevista. Fue a EL ESPAÑOL, donde desveló su alegría tras haber sido absuelto y su temor por volver a pisar la cárcel, algo que ahora podría volver a pasar si lo condenasen.

"Se habla mucho de la prisión como un lugar de reinserción; pero la prisión, como yo la he conocido, no es más que un cubo de basura al que tiras lo que no quieres y lo abandonas directamente. Allí no hay ningún tipo de reinserción. No se puede hacer nada. Yo jamás tuve entorno de delincuencia en mi vida. Soy una persona con mi profesión, amante del deporte, con mis estudios. Jamás pensé acabar en prisión. En mi cárcel éramos 400 y pico presos y no haces más que pasar el tiempo, perder el tiempo y esperar", declaró.

