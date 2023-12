Un discreto matrimonio, tres hijos y una nieta influencer: la familia que acompaña a Joan Manuel Serrat a sus 80 años

Joan Manuel Serrat (79 años) se enfrenta a una Navidad atípica, y es que este 27 de diciembre de 2023 alcanza una nueva década. El cantante cumple 80 años rodeado de su entorno más cercano y de múltiples premios y honores, un año después de abandonar los escenarios.

Serrat es uno de los cantautores más influyentes y queridos de la música española. Su carrera, que abarca más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en el panorama internacional, cautivando a sus seguidores con un estilo único que fusionaba las letras profundas y la poesía con la música.

Su tan largo legado en la música es inolvidable, sin embargo, siempre ha intentado mantener su vida personal lo más alejada posible del foco mediático, reflejando así una de sus facetas: ser de lo más hermético posible.

Durante estos últimos 45 años, ha habido una persona que, además de ser su fan incondicional, se ha convertido en su apoyo fundamental: su mujer, Candela Tiffón (65). Ellos llevan prácticamente toda la vida juntos.

Los dos se conocieron mientras ella estaba estudiando en la Universidad en Barcelona y se dieron el 'sí, quiero', en una ceremonia íntima y por lo civil en la localidad de Camprodón, en Girona, en 1978. Por aquel entonces, Serrat tenía 34 años y Candela 20.

Pese a que Candela se convirtió en su primera y única mujer, al catalán ya se le había relacionado con otras mujeres como Charo Vega, Lolita Flores o Marisol. Además, cuando conoció a Tiffón ya tenía otro hijo fruto de su anterior relación con la exmodelo Mercedes Doménech. Manuel, más conocido como Queco, llegaba al mundo en 1969.

Un año después de la boda nació su primera hija en común, María Serrat Tiffón (44). Su hija pequeña, Candela (37), no llegó hasta 1986. María estudió Farmacia y Periodismo y ejerció como periodista deportiva, cubriendo eventos de MotoGP y Fórmula 1. En 2011 conoció al gran amor de su vida, el entrenador australiano Stuart Smith, y se casaron en 2017. Ambos tienen dos hijos, Oliver y Nicholas, y desde hace años su hogar está en Australia, donde ha descubierto su gran pasión por el yoga.

La más famosa es Candela. Ella estudió interpretación en la escuela teatral LAMDA de Londres y en el Laboratorio William Layton de Madrid. Ha participado en varias series de televisión como La Riera y Seis hermanas y películas como Cançó er tu y Yerma.

En abril de 2023, Candela habló con El Mundo y confesó que labrarse su propia carrera siendo hija de Serrat no fue fácil, y que por eso mismo recibió muchas críticas. "He podido escoger lo que me interesaba. Esto me ha dado muchas ventajas a la hora de trabajar sin escuchar la gran frase de es hija de. He tenido la gran suerte de haber empezado a trabajar desde cero, currándomelo mucho y eso se ha visto. Cuando era más joven las críticas me afectaban, pero ahora he aprendido a seleccionarlas", aseguró.

Así, la joven se casó en 2019 con el actor Dani Muriel (45), a quien conoció durante el rodaje de la serie Seis hermanas. En 2020 daban la bienvenida a su primera hija, Mérida (3).

Al contrario que María y Candela, Queco mantiene su vida privada lo más alejada posible del ruido mediático. Él se dedica al mundo de la producción televisiva, está casado con una mujer llamada Malena y tienen dos hijas: Luna (27) y Lucía, ambas son las nietas mayores de Serrat. Pese a que él tiene las redes sociales privadas, de vez en cuando se cuela en el Instagram de su hija Luna.

La nieta del compositor es toda una influencer. Cuenta con más de 60.000 seguidores y es íntima amiga de Anita Matamoros (23), Anna Padilla (26) y Mery Turiel (28), entre otras. Luna ha compartido en diversas ocasiones alguna que otra instantánea de su padre, lo mismo que de su abuelo.

Queco tiene otra hija menor, Lucía, con un perfil mucho más discreto. También tiene las redes sociales y de vez en cuando Luna comparte una foto de ambas. Así, Serrat estará acompañado en este día tan especial de toda su familia, tanto en cuerpo presente como no. Eso sí, siempre sintiendo su cariño y amor pese a la distancia.

