Anne Igartiburu: "Tengo fama de ir a mi aire en el trabajo. Aprendes que hoy estás aquí y mañana en casa con tus hijos"

Anne Igartiburu (54 años) asume con gran estoicismo -y muchísimo orgullo- que siempre será, entre otras distinciones o reconocimientos, uno de los rostros más veteranos de las Campanadas de TVE cada 31 de diciembre, con permiso del espacio Corazón. Sin ir más lejos, ha estado al frente de su presentación la friolera de 17 años consecutivos.

Por tanto, los españoles identifican su imagen con la nostalgia adherida siempre a la bienvenida del nuevo año. La presentadora es una avezada profesional que conoce a la perfección la trastienda -alegrías y sinsabores- de este negocio llamado televisión, y es consciente de que tan pronto estás en la cima del éxito como en casa.

Hace dos años que el ente público decidió, de forma totalmente sorpresiva, dejar de contar con ella para esta emblemática función, pero Igartiburu siempre mira hacia delante. Optimista por naturaleza, Anne sólo ve lo afortunada que es, y todo lo bueno que le brinda la vida. Está cargada de proyectos.

La presentadora Anne Igartiburu, posando, feliz, ante los medios de comunicación, este pasado miércoles. Gtres

El más ilusionante, el inminente regreso de Mira quién baila, a TVE, concurso que ya presentó en el pasado y que la devuelve al Prime Time de la cadena pública. Este pasado miércoles, Anne ha asistido en Madrid a los Premios Dona2 -presididos por Fabiola Martínez (50)-, y allí ha charlado con EL ESPAÑOL. Igartiburu vive en plenitud y defiende que, más allá de la televisión, hay vida.

De hecho, su canal de YouTube, Mi latido de más, le está granjeando pingües beneficios y satisfacciones. Se siente especialmente orgullosa de esas más de 400 charlas que ayudan a personas. Este periódico conversa con ella sobre trabajo, pero también de amor, familia y Navidad. ¿Cómo pasa la Nochevieja alguien como ella que ya no se sube a la Puerta del Sol de Madrid?

Anne, ¿cómo se encuentra?

Muy bien, estoy muy bien.

Hoy, en un día tan solidario, no podía faltar.

Por supuesto, apoyando siempre. De Fabiola -Martínez- destacaría su coherencia y su integridad siempre. Y su capacidad de trabajo y de brillar desde la sombra. Hay muchas cosas de ella. Es una mujer muy capaz. Y muy luchadora. Yo estoy feliz, agradecida. Me querían dar el premio y he dicho 'pues qué bien'.

¿Qué se siente ante este premio?

Me siento muy bien. Hablé con Fabiola y me dijo que era un reconocimiento a toda una labor que estoy haciendo en mi canal -de YouTube-, y, bueno, me pareció genial y estoy agradecidísima.

¿Esperaba que su canal fuera a funcionar tan bien?

No lo esperaba. Fabiola me lo decía, que en la pandemia todas las entrevistas que hice ayudaron muchísimo. Todo eso fue sumando y sumando y ahora son más de 400 entrevistas, con expertos. Y que acompañan a mucha gente a estar mejor. Feliz y encantada haciendo lo que me gusta.

¿Cómo se presentan estos días de Navidad?

Muy bien, muy a gusto. En familia, como siempre. Siempre que me preguntan digo lo mismo: en el pueblo y con una vida muy sencilla.

¿Es usted muy navideña?

No especialmente. Yo celebro Nochebuena y Navidad. Y el Día de Reyes, por los niños, pero tampoco mucho.

Anne Igartiburu, sonriente, durante la gala de premios a la que asistió este pasado día 13. Gtres

¿Tienen en casa alguna tradición? ¿En su casa viene el Olentzero?

Sí, claro. En mi casa viene el Olentzero -típica imagen en la decoración navideña en el País Vasco y Navarra-. Viene él y luego los Reyes. Yo soy muy de Reyes.

¿Cómo se presenta el 2024?

Profesionalmente, muy contenta y con un nuevo reto -presentará en TVE la nueva edición de Mira quién baila-. Estoy muy contenta, aún preparándolo todo. Va a ser bastante intenso, entre Corazón y Mira quién baila. Y lo mío, que es esto, que yo tengo rodajes todos los fines de semana. Produzco yo, entrevisto yo. Locutamos, promocionamos y todo. Es lo que me gusta.

¿Está contenta de volver al Prime Time?

Bueno, esto ya se hizo y funcionó muy bien Mira quién baila en TVE.

¿Se animaría usted también a bailar?

No lo sé, yo ya bailé y bastante. Todavía no tengo ni idea de lo que vamos a hacer. Se está preparando. Sé la estructura y todo. Los protagonistas van a ser... ¡no voy a contar nada!

¿Qué balance hace de este año?

Muy, muy bueno. Yo siempre estoy bien. Soy muy agradecida y no me puedo quejar. Tenemos salud, la familia está bien, tengo trabajo. Tengo amigos y tengo tiempo para mí.

¿Qué deseo pediría para 2024?

Son momentos de tener en cuenta lo afortunados que somos y a ver si es verdad que nos ponemos las pilas en eso que se habla tanto, que es la paz mundial. No está mucho en nuestras manos. Lo intentamos, pero a ver si entre todos lo conseguimos.

¿Este año se va a tomar las uvas en algún canal, como el pasado en Twitch?

No creo. También las di -las Campanadas- en TikTok, en Torrejón. He hecho las Campanadas en muchos canales. Y en TVE durante 17 años.

Después de tantos años presentando las Campanadas, ¿ahora prefiere disfrutar en familia?

Totalmente. Yo creo que me habéis preguntado eso muchos años: '¿qué harás cuando no estés trabajando esa noche?'. Y siempre decía 'pues me quiero ir fuera, me marcharé'. Y ahora ha llegado el momento, todo fantástico. Las veré desde casa, como hacía cuando era pequeña. ¡Han pasado tantos años! Verlo en casa también es bonito.

¿Usted siempre ve las Campanadas en La 1?

Hombre, claro, siempre. Cuando las daba yo iba a ser a Cristina -Pedroche-. Entre nosotros, nos saludamos todos los presentadores. ¡Pero tú defiendes lo tuyo! Han sido como más de 20 años presentando entre varias cadenas.

¿Conserva todos los trajes?

No, los tiene Lorenzo -Caprile-. Bueno, miento. Tengo alguno que me ha regalado: un corpiño con una falda. Sí, ése lo tengo. Un corpiño suelto con una falda recta. Tengo la capa con la que di las Campanadas el primer año, que me la regaló Luis del Olmo (86). Ramón y yo presentamos con la capa ese año.

¿Tiene buena relación con Cristina?

Sí, sí, por supuesto. Yo admiro muchísimo a mis compañeros. Sean hombres o mujeres, o hagan lo que hagan: ponerte delante de una cámara y defender un programa, defender un programa, para mí es muy loable.

¿Hace lista de nuevos propósitos para el Nuevo Año?

No especialmente. Yo me lo curro todos los días del año. Pero sí que te hace ilusión hacer un propósito nuevo.

Este año, las Campanadas las de Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso. ¿Qué le parece?

Fantástico. Me parece un trío estupendo. Creo que hoy he oído que Jenni es la segunda mujer más influyente del mundo.

¿Le gusta Ana Mena?

La adoro.

En estos tiempos en los que todo pasa tan deprisa, ¿cuál es el secreto para mantenerse tanto tiempo de cara al público?

El equipo. Yo tengo fama de ir muy a mi aire. Para mí es un medio, pero no el fin. Yo creo que cuando estás con el equipo y sabes que se puede acabar en cualquier momento lo disfrutas más. Hoy estoy contigo y mañana estoy en casa con mis niños. Voy muy a mi aire. Aprendes que un día estás y mañana no.

