Hablamos con Paloma Segrelles, amiga de Genoveva Casanova: "No sabía que tenía esa amistad con Federico"

Sin quererlo o con conocimiento de causa, Genoveva Casanova (47 años) está causando un auténtico revuelo social a nivel europeo por la portada de este pasado miércoles, 8 de noviembre, de la revista Lecturas, donde aparece paseando feliz por las calles madrileñas con el príncipe heredero Federico de Dinamarca (55). Tanto que algunos diarios daneses apuntan que este tema "puede terminar en un caso de adulterio". Durante la asistencia de Paloma Segrelles a un acto benéfico en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), la abogada y economista habló a EL ESPAÑOL sobre el tema tan candente que está protagonizando su amiga.

Al frente de la asociación cultural Club Siglo XXI, donde suelen acudir las mentes más brillantes del mundo para exponer sus ideas, Paloma siempre ha destacado por su elegancia y su forma divertida de comunicar algunos episodios tristes de su vida. Por ejemplo, el divorcio con el padre de sus hijas, Emilio Álvarez, que recientemente también se convertía en protagonista porque tras una década de enfrentamientos con su familia por fin ha llegado la paz a Eulen y Vega Sicilia.

¿Sorprendida por todo lo que se comenta de Genoveva Casanova?

La verdad es que sí.

¿Ha hablado con ella?

Aún no. Te mentiría si dijera que sí y si lo habría hecho tampoco lo diría (sonríe). Sinceramente no sabía que tenía esa amistad con el príncipe Federico, pero sé que estuvo en Copenhague porque ha colgado las fotos en su Instagram.

La comunicadora Susanna Griso comentó que se habían conocido en unas cacerías, ¿le consta?

No estoy metida en el mundo de las cacerías, aunque en mi círculo hay mucha gente que va. Como me gustan mucho los animales y me dan pena, no voy. Seguramente Genoveva ha ido como van tantos otros, ya sean príncipes, aristócratas o empresarios. Pero sobre todo a esas cacerías van chicos.

Hace un mes, su exmarido, Emilio, y el resto de la familia Álvarez ponían fin a una década de peleas por Eulen y Vega Sicilia, ¿cómo lo ha vivido?

Si te digo la verdad, estoy totalmente al margen de todo esto ya que es un asunto del padre de mis hijas, pero al velar por sus intereses me alegro de que hayan llegado a un acuerdo. La familia es un pilar importante. Creo mucho en ella. El tiempo ha de poner las cosas en su sitio.

A propósito, ¿qué tal se encuentran Paloma y Tiziana?

Afortunadamente están muy bien, son buenas estudiantes, sacan buenas notas y espero que todo continúe de esta manera porque ahora viene lo peor. Han crecido mucho ya que una me saca una cabeza y la otra es como yo. En breve cumplirán 14 años. Estoy muy contenta con ellas porque hablan perfectamente inglés, francés y chino. De todas maneras, dentro de poco harán el examen oficial de chino.

¿Por qué se pusieron a aprenderlo?

Cuando tenían dos años contraté a una au pair china que desde entonces vive en casa. Ella se ha encargado de inculcarles el idioma. Los niños son como esponjas ya que desde pequeñitos no les cuesta nada aprenderlos. Me parece una locura cuando veo a mis hijas escribiendo todos esos caracteres.

Se deduce que ha sido estricta con ellas.

Ha sido necesario porque estamos en un mundo muy competitivo. Mis padres lo fueron conmigo y yo lo soy con ellas. Siempre les he dicho que se han de formar muy bien y que han de estar preparadas para conseguir lo que se propongan siempre y cuando les guste. También soy dura porque no dejo que manejen dinero. Si lo quieren, han de ponerse a trabajar lavando coches o pintando. Han de saber lo que cuestan las cosas.

El año que viene Club Siglo XXI celebra el 55º aniversario, ¿hay previsto algo especial?

Tenemos pensado hacer algo grande. Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido porque en la transición el Club Siglo XXI tuvo un papel relevante al sentar en la misma mesa a personas con diferentes ideologías. Para avanzar es innegable que hay que saber escuchar y dialogar. Estas reuniones de intelectuales las viví de pequeña cuando acudían a mi casa a cenar, pero si tenían ideas diferentes no se mezclaban. En dos semanas vendrá Cuca Gamarra y a principios del 2024 habrá un ciclo sobre memoria histórica.

