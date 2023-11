Muere el padre de Hugo Silva, Rafael Fernández : "Quered, cuidad y disfrutad de vuestros mayores"

Aunque Hugo Silva (46 años) siempre ha intentado proteger al máximo su intimidad, este miércoles 7 de noviembre ha compartido con sus seguidores una de las noticias más dolorosas de su vida: la muerte de su padre, Rafael Fernández.

Con un escueto mensaje compartido en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, el actor ha dado la noticia: "Hoy se ha ido mi padre. Quered, cuidad y disfrutad de vuestros mayores". Una publicación que llega también con un consejo hacia sus seguidores.

El intérprete de Los hombres de Paco no ha entrado en dar más explicaciones de esta pérdida y los datos que se conocen sobre su padre son mínimos: no se sabe ni la edad ni los motivos de su fallecimiento.

Siempre reservado con su vida privada, hoy ha sido el día en el que el actor ha decidido abrir las puertas de su intimidad para recibir apoyo en estos momentos tan difíciles. Además, en su cuenta de Instagram también ha compartido unas imágenes junto a su padre: "Gracias por todo Papá. Te quiero". Las fotografías son de un día en la playa cuando el actor era muy pequeño.

Hugo Silva siempre ha preferido mantener en privado todo lo que tiene que ver con su familia. Lo único que se conoce es que su apellido profesional lo ha heredado de su madre, Charo Silva, y que en realidad se llama Rafael Hugo, como su padre.

En pocos minutos, las redes sociales del intérprete se han llenado de mensajes de apoyo tanto de sus seguidores como de amigos y compañeros de profesión. "Abrazo gigante", le ha escrito la artista Rozalen (37) en X. También ha querido mandar sus condolencias el periodista Carlos del Amor (49): "Te mando un abrazo fuerte". En apenas una hora, Hugo Silva ha acumulado más de 500 mensajes en X. Lo mismo le ha ocurrido en Instagram, donde en apenas 30 minutos ha superado los 3000 Me Gustas y más de 150 comentarios.

Su compañero de reparto Pepón Nieto (56) le ha mostrado su apoyo a través de Instagram. De hecho, hace apenas un mes y medio era él quien perdía a su progenitor, tal y como anunció EL ESPAÑOL: "Te quiero primo".

Hugo Silva en una imagen de archivo.

Esta dolorosa pérdida llega en uno de los mejores momentos profesionales del actor. Este mismo viernes, Hugo Silva llega a los cines con su último proyecto profesional, la película Un Amor de Sara Mesa. Un estreno que se va a ver opacado por el fallecimiento de su progenitor.

No se sabe casi nada de su vida privada por deseo de él. Tiene dos hijos mellizos, Darío y Diego, de 12 años, aunque se desconoce la identidad de la madre, ya que ha preferido no revelarla ni hacerla pública. De hecho, no se conoció la paternidad del actor hasta que sus hijos tuvieron tres años.

Actualmente, mantiene una relación con la también actriz Marta Guerras. La pareja se conoció en 2009, durante la grabación de la serie Karabudjan, aunque no fue hasta unos más tarde que comenzaron esta relación amorosa.

