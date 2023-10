Shaila Dúrcal, desesperada: no sabe nada de sus suegros desde que el huracán Otis arrasara Acapulco

Carmen Morales (52 años), hermana de Shaila Dúrcal (44) e hija de Rocío Dúrcal, ha desvelado el gran drama familiar que están viviendo la cantante y su marido, Dorio Ferreira, tras el huracán Otis de Acapulco, en México, que ha dejado una estela de destrucción a su paso.

Sus suegros viven en la ciudad mexicana. Este pasado jueves, 26 de octubre, la catástrofe dejaba 27 muertos, cuatro desaparecidos y más de un millón de personas incomunicadas. Shaila lleva más de 24 horas sin saber nada de ellos y sin tener ningún tipo de comunicación. "Está muy agobiada", ha confesado la primogénita de Rocío y Antonio Morales a Europa Press durante la fiesta del aniversario del restaurante Papúa Colón, de Madrid.

"Los padres del flaco, mi cuñado, viven allí y no tienen comunicación. Llevan más de 24 horas sin saber si están bien o no", continuaba. La artista acaba de llegar a la capital española de su viaje de México, y tiene previsto regresar la primera semana de noviembre "para ayudar" y reencontrarse con sus familiares.

[Analizamos el sorprendente cambio de Shaila Dúrcal: ¿qué se ha hecho?]

La cantante en una imagen de archivo. Gtres

"No se sabe nada de ellos y es muy desesperante, porque los padres estaban muy desesperados. En la última llamada que hizo Shailita con su suegra, ella le decía 'estoy muy asustada, tengo miedo', y se cortó la comunicación", se lamentaba Carmen.

Ella desea que puedan comunicarse cuanto antes y que no les haya pasado nada a los suegros de Shaila. "Ojalá esté todo bien, porque las imágenes son horrorosas. Hoy había visto unas del hotel Princess, mi padre estuvo ahí. Era un hotelazo brutal y ahora está destruido, no queda nada, no hay ventanas, ni muebles, nada, es muy desesperante", ha añadido.

Por el momento, ni la intérprete de Tanto amor ni su marido se han pronunciado al respecto. La última publicación en redes de la artista es del 20 de octubre sobre su actuación en las Fiestas Lústrales de San Sebastián de la Gomera y, desde entonces, no ha compartido ningún detalle más.

Shaila y su suegra, en una imagen de las redes sociales. Redes sociales

A Shaila se la veía en televisión tres días antes, el 17 de octubre, como invitada en el programa Y ahora Sonsoles, en el que recordaba a sus padres, Rocío y Junior. "Tengo la gran bendición de que hay recuerdos y hay vídeos de mi madre, de mi padre, de nuestras participaciones en televisión, y es algo que me trae muy bonitos recuerdos. Echo mucho de menos a mis padres, pero a la vez tener esa poder tirar de esas fotos y vídeos".

Sigue los temas que te interesan