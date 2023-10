Nuevos detalles de la autopsia de Edwin Arrieta revelan cuándo murió y los objetos que Daniel Sancho usó

Esta semana está siendo intensa con respecto a las informaciones que se trasladan desde la cárcel y el tribunal de Koh Samui, isla ubicada al sur de Tailandia, donde el chef Daniel Sancho (29 años) se encuentra cumpliendo prisión provisional por el presunto asesinato y descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta.

Si bien en las últimas horas se ha conocido que el tribunal de Koh Samui ha pospuesto la vista ante el juez del hijo de Rodolfo Sancho (48) hasta el 13 de noviembre, a la espera de que se le facilite un traductor al español, este pasado jueves, 26 de octubre, el espacio Y ahora Sonsoles, de Antena 3, ha desvelado detalles inéditos de la autopsia de Edwin.

El programa, presentado por Sonsoles Ónega (43), ha tenido acceso en exclusiva al informe de la autopsia de Arrieta, horas después de que también se haya publicado el escrito de la Fiscalía, que confirma la acusación de la policía: asesinato con premeditación, ocultación de cadáver y robo de documentos. El documento forense definitivo concluye dos datos reveladores de lo que ocurrió en aquel apartamento tailandés.

[El tribunal pospone 'in extremis' la vista de Daniel Sancho tras la petición de éste de disponer de un traductor]

El malogrado Edwin Arrieta en una imagen de sus redes sociales.

Por un lado, el informe concluye que no se puede determinar la causa de la muerte del cirujano plástico. De este modo, después de tres exhaustivos informes, el porqué de su fallecimiento sigue siendo una incógnita. Además de dejar patente que el cadáver de Edwin debería haber sido analizado por más médicos forenses, se incide en dos aspectos clave.

Por un lado, queda despejado que los cortes que presentaba el cadáver se hicieron con objetos punzantes, y el otro aspecto crucial en la investigación es que Arrieta murió en un período de entre 24 y 48 horas.

Por otro lado, el escrito desliza que "la Policía encontró una parte del cuerpo de hombre, una cadera, cuyas piernas habían sido amputadas y estaba cortada por la cintura. Así que sólo quedaban la otra cadera y los genitales". Sea como fuere, lo que parece obvio es que tras meses de investigación las tres autopsias siguen sin ser concluyentes.

Vista y nuevo abogado

Daniel Sancho solicitó este pasado jueves, día 26, durante una vista en el tribunal de Samui, que se le facilitara un intérprete del tailandés al español, lo que hizo que se aplazara el proceso hasta el 13 de noviembre.

El chef Daniel Sancho posando para la cámara en una fotografía de sus redes.

La petición de un traductor al español por parte de Sancho, que domina el inglés, podría tratarse de una estrategia para dilatar el proceso y preparar la defensa al tiempo que su familia contrata un abogado particular.

El chef español, que hasta ahora había declarado en inglés ante la policía y el juez, se personó en la corte de Samui (sur de Tailandia) para una vista en la que el juez debía leer los cargos presentados por la Fiscalía contra él. Durante la vista, el tribunal asignó a Sancho un abogado de oficio, el letrado local Krit Sudthanom, ya que el acusado compareció sin defensa.

"Soy un abogado asignado por el tribunal y no por la familia", explicó Krit a las puertas de los juzgados. El letrado aseguró que no se ha reunido aún con Sancho y que no lo hará hasta el 13 de noviembre, para que antes el joven pueda "reunirse con el intérprete y entender bien las acusaciones".

Puntualizar que el asesinato con premeditación, que defiende la policía, es un escenario negro para Daniel. El Código Penal de Tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación, pero, de dictarse, suele ser después conmutada por la cadena perpetua. Por otra parte, la confesión y cooperación del acusado puede ayudar a reducir significativamente la pena.

Sigue los temas que te interesan