Sandra Gago, sobre su embarazo: "Bienvenidos sean los kilos que sean, ya habrá tiempo para bajarlos"

Esta última semana ha sido frenética para la modelo Sandra Gago (28 años). El pasado viernes, se dejó ver con su marido, el extenista Feliciano López (42), en la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Este miércoles, 25 de octubre, ha vuelto a reaparecer ante los medios de comunicación para la presentación de la nueva colección de joyas de la firma Rabat.

Muy sonriente y mostrando su embarazo, la exconcursante de MasterChef Celibrity se mostró en todo momento abierta a hablar de cómo está viviendo estos meses y qué es lo que le va a deparar el futuro con dos hijos.

En el evento, Sandra estuvo muy bien acompañada con rostros reconocidos de la industria del modelaje como Eugenia Silva (47), Stella del Carmen Banderas (27) y Jaydy Michel (49). Además de influencers como Marta Díaz (22), Anna Ferrer Padilla (26) y Maria F. Rubies (32).

Sandra Gago en el 'photocall' de Rabat. GTRES

¿Cómo está llevando este segundo embarazo?

Muy bien. Está siendo un embarazo superdiferente al anterior porque me quedé embarazada en el confinamiento. No salíamos de casa, no viajábamos, había poco trabajo porque había pocos eventos... Estaba más tranquila y encima no tenía otro hijo. Podía estar por y para mi embarazo. Ahora hago vida normal, con mucho trabajo y un chiquitín [Darío, el primer hijo en común de la pareja] que no para ni un segundo. Estoy más cansada, pero nada fuera de lo normal.

¿Han empezado ya los celos por la llegada de un nuevo miembro a la familia?

Es consciente a ratos y cuando es consciente también le hace gracia a ratos. Ellos al ser tan pequeños lo ven como un juego. Pero luego no entiende que le cambie de la cuna a la cama. Cuando llegue el momento, que justo habrá cumplido tres años, veremos. Tendrá celos, pero como todos los primeros.

¿Cómo se encuentra Feliciano?

Feli está feliz. Ahora lleva una vida más tranquila, aunque es cierto que no tanto como nos esperábamos. Lleva desde los 14 años que se fue de casa sin parar, viviendo fuera de su ciudad y viajando todas las semanas. Este parón lo nota él y lo notamos todos los que le rodeamos. Vive la vida con más calma y podemos organizar viajes como personas normales.

¿Le preocupa el tema de coger peso durante el embarazo?

Intento comer igual que comía antes. Soy de buen comer y es algo que aprecio y disfruto muchísimo. Hay días que tienes antojos de dulce, de comer demasiado algo... Pero no me agobia. Al final son nueve meses. Todo en su justa medida y en un punto intermedio está bien. Si te mueves, hacer ejercicios y llevas una vida saludable... bienvenidos sean los kilos que sean. Ya habrá tiempo para bajarlos.

¿Saben ya cual es el sexo del bebé?

No lo sabemos al 100%. En unos días tenemos otra eco donde ya nos lo podrán confirmar, pero hasta que no nos lo confirmen... Tenemos varios nombres en mente. Como el primero lo elegí, ahora le toca a Feli y confío en él.

¿Cómo viviste los Premios Princesa de Asturias?

Para mí fue uno de los actos más bonitos en los que he estado. Fue increíble ver a la gente de Asturias como se volcaba ese día, ver a sus Majestades y a las princesas y los discursos tanto del rey como de la princesa Leonor, que fueron perfectos y superemotivos. Feli es parte del jurado y va a seguir los próximos cuatro años.

¿Pudo hablar con los Reyes?

No, pero Feli estuvo con ellos por la mañana, pero yo me quedé descansando y ya fui directamente a la entrega de premios de la tarde. Les vi de lejos y me emocioné muchísimo.

