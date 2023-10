Militar, malagueño y fan de la princesa Leonor: así es el español que ha ganado Mister Internacional 2023

El malagueño José Antonio Campos Calle (28 años) se alzó como el primer español en conseguir la corona de Mister International el pasado viernes, 20 de octubre. Le condecoraron en la ciudad filipina de Banguio durante este certamen, que lleva celebrándose desde 2006. También se llevó otros títulos: Mister Fotogenia, Mejor Cuerpo en Traje de Baño y Mister DermaWorld. Estas condecoraciones se suman a las que iba a acumulando desde que se presenta a concursos de belleza, hace tiempo.

Campos es militar y nació en Málaga, aunque está afincado en Valencia. Estudió un Grado Superior en Actividades Físicas y Animación Deportiva, pero desde muy joven probó suerte en el mundo de la moda y la belleza, incluso antes de alistarse en el Ejército. Comenzó esta carrera profesional paralela en el año 2017, con tan solo 22 años. Y desde 2020 compagina su carrera militar en Valencia, donde está destinado en el Regimiento de Transmisiones del Ejército de Tierra, con su faceta como modelo.

Campos ha sido el primero de esta nacionalidad en ganar el certamen. El premio le ha llevado estos días por diferentes programas de televisión y secciones de revistas. En estas ha revelado sus gustos y ha expresado, por ejemplo, sus ganas de invitar a sus padres a un crucero gracias al premio o dar visibilidad a la dislexia.

"Los últimos tres días han sido una locura. Volví a España este lunes e, inmediatamente, me tocó ir al programa de Ana Rosa... Así que aún no me ha dado tiempo a asimilar todo lo que he conseguido. Bueno, lo que hemos conseguido España, Mister International Málaga y yo. Porque ha sido un trabajo en conjunto. Estoy ilusionado y espero con felicidad todo lo que viene", comentaba en una charla con El Mundo.

El ganador del certamen hablaba de su victoria en Filipinas y de su trayectoria hasta aquí: "Primero, yo me presenté a Mister International Málaga, gané y fui al certamen nacional, donde quedé en el segundo lugar. Antonio Company, que se llevó la corona, irá a Mister Mundo y yo fui a Mister International. Llegué dos semanas antes a Filipinas y me lo pasé muy bien", detallaba en el rotativo.

"Al llegar, vi que sí tenía competencia. Aun así, yo confiaba en quedar por arriba. Aunque jamás imaginé que yo podía ganar. Cuando decían 'Spain', yo no me lo creía. Miraba a mis compañeros, como diciendo '¿de verdad soy yo?' y ellos me decían 'sí, sal, sal, que te ha tocado'", confesaba Campo, que aún no se cree el más guapo del mundo: "No sé si lo soy, porque la belleza es subjetiva".

Lo que se necesita para ganar estos concursos, apuntaba, es "intentar transmitir valores a la sociedad, abogar por causas sociales". "Puedes tener una cara bonita, pero ese rostro solo te va a ayudar a dar visibilidad a lo que realmente quieres", añadía quien se ha rodeado de gente, según esgrimía, que le hacen tener "las piernas en el suelo y la cabeza encima de los hombros".

Ahora, a Campo le quedan unos meses fuera. "Este certamen tiene la intención de inspirar a las siguientes generaciones, así que las labores de un míster son viajar de país en país y trabajar por diversas causas sociales. Si no me equivoco, primero visitaremos India y luego Perú, Myanmar y Sudáfrica. La idea es ayudar a que los jóvenes tengan un futuro mejor". Uno de sus objetivos en estos trayectos es, de hecho, dar visibilidad a la dislexia y a las dificultades de aprendizaje.

"Yo soy militar y no tengo intenciones de dejar el ejército. Yo creo que hay que seguir comiendo y, por ahora, lo que me da de comer es mi trabajo. Así que seguiré en Valencia. Estoy muy agradecido de mis jefes y mis compañeros. Me concedieron una licencia para poder viajar a Filipinas y todos me han apoyado muchísimo", manifiesta Campo, que se siente "muy orgulloso del ejército" y fan de la princesa Leonor, que se está formando en la Academia Militar de Zaragoza. "Es una alegría. Es increíble verla allí. Es una persona magnífica y ojalá le vaya genial. Además, es muy guapa", valora.

