Habla Julián, el presunto hijo de Manolo Escobar, en el día que cumpliría 92 años: "Su hija sabe la verdad y la calla"

Fue el pasado mes de julio cuando EL ESPAÑOL habló con el hombre que hacía saltar de nuevo el nombre de Manolo Escobar a los titulares de la prensa rosa. Era Julián Montiel (52 años), quien afirma ser el hijo del artista de El Porompompero. Desde que en noviembre de 2022 se enteró de que podría ser descendiente del cantante, se ha dedicado de lleno a recabar toda la información posible que le consiga una prueba de paternidad para comprobar si realmente es o no es su padre.

Ha pasado casi más de un año desde que Julián empezó a revivir momentos de su pasado que ya había enterrado. Frases que le decía su madre -quien falleció en 2019- de Escobar; que ella le conoció en su camerino de Pueblo Español (Mallorca) justo diez meses antes de que él naciera; que le repitiera una y otra vez el gran parecido físico de ambos; y todas las declaraciones de los testigos que ha reunido que afirman saber la verdad.

Fernando Osuna, abogado del mallorquín, todavía no ha interpuesto la demanda porque quiere hallar más indicios que demuestren su relación paternofilial, tal y como ha desvelado a este medio. Este 19 de octubre, este medio también se ha vuelto a poner en contacto con Julián y con Vanessa García Marx, la única hija legítima de Manolo, en este mes tan doloroso para la familia Escobar, en el día que sería el 92 cumpleaños de la legendaria figura y días antes de que se cumpla el décimo aniversario de su fallecimiento, el próximo 24 de octubre.

Al otro lado del teléfono, se escucha la voz resquebrajada de Julián, quien cuenta a EL ESPAÑOL que no piensa hacer nada este 19 de octubre porque "legalmente no soy nada de Manolo, y es muy triste". Sin embargo, él ha asegura que "mi madre fue un vientre de alquiler porque Manolo no podía tener hijos con su mujer, y quedaron en su camerino. Diez meses después nací yo. Mi madre me dijo que cuando quedaron fue muchos años antes de que yo naciera, porque si yo cogía y se lo contaba a mi falso padre, nos habría matado, y menos mal que me lo ocultó. Pero ella siempre me hablaba de Manolo, que si le quería mucho, que si cantaba genial, que nos parecíamos mucho... Todo para que yo en un futuro lo descubriera".

Él asegura que tanto la película de Manolo, Donde estará mi niño como su canción Me tocó perder están dirigidas a su persona. "La canción iba dedicada a mi madre, en la que él decía Yo no te pido de que tú me quieras, que sólo quiero pedirte un favor: darle yo mis apellíos, a ese niño de los dos. Más claro, agua", apunta Julián.

Montiel, además, ha encontrado a otro testigo que, pese a no tener pruebas, también conoce el caso, ya que su abuela era "gran amiga" de Manolo. "Ella puede ser decisiva y podría ayudarme a conseguir la prueba de ADN que necesito", señala.

En 2017, María Eva García Figueras, una mujer natural de Gijón, ya reclamó ser hija de Escobar, pero dos años después de interponer la demanda, la jueza determinó que no lo era. Ahora que la historia se repite con Julián, él opina que Vanessa, "sabe la verdad y se la ha callado porque piensa que yo me quiero sumar al carro". "Yo intenté contactar con Vanessa desde el principio, y podríamos haberlo tratado en secreto, que era lo que yo quería. Pero ella no quiso. Se pensará que soy uno más que se quiere apuntar al carro, pero es que la herencia se la puede quedar toda. Y yo se lo dije, que quede firmado ante notario, que no quiero nada de la herencia. Nada. Rechazo todo. Sólo quiero saber si él es mi padre".

Su última esperanza en este mes tan desolador es que ahora, con el cumpleaños o el aniversario del fallecimiento de Escobar, "salga algo a la luz". "Si me pongo a suponer, yo en su lugar, si fuera Manolo, hubiese dejado algo en vida, algún vídeo o algo, contando lo que pasó, porque ponte que se descubre que yo soy hijo suyo, no sé cómo quedaría su reputación si se conoce que no me dejó nada. Por eso creo que ha hecho una cláusula o estoy en el testamento, si no, ya me dirás la razón por la que Vanessa no ha podido vender su chalé de Benidorm. No sé, es muy raro todo".

Concierto en honor a Manolo

Por otro lado, Vanessa García, ya aclaró a este medio que le parecía "indecente" lo que estaba haciendo Julián. "Todo el mundo puede tener dudas de saber quién es su padre, y buscar la verdad. No me parece lógico que se haga cuando el que crees que es tu padre ha fallecido. No lo entiendo. En caso de hacerlo así, me parece indecente hacerlo y publicarlo; estar hablando cuando todavía no saben ni tienen pruebas".

Ahora, que sigue sin dar crédito y lo único que le preocupa es que se ensucie la imagen de su padre, se encuentra inmersa en el concierto que, en un principio, se iba a organizar en el mes de noviembre con motivo del fallecimiento de su padre. La periodista ha hablado de nuevo con EL ESPAÑOL sobre ese proyecto y explica que finalmente se ha tenido que posponer. "Será seguramente para marzo, lo he dejado todo en manos de un señor que es productor musical porque lo de conseguir patrocinadores yo sola por mi cuenta era imposible", relata a este medio.

Ella tampoco va a organizar nada este 19 de octubre ya que "no me da la vida", pero confiesa que este viernes 20 de octubre "se emitirá un programa especial en Telemadrid por la noche" de su padre y que el fin de semana se va a Lloret de Mar, Gerona. "Me han invitado las peñas de fútbol del Almería y el Girona, ya sabes que mi padre era de Almería y que mis padres se conocieron allí en la Costa Brava, y le van a hacer un pequeño homenaje a mi padre el sábado. El domingo es el partido del Girona contra el Almería, pero yo no podré quedarme porque voy con los niños y porque el lunes trabajo", apunta.

