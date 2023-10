El humorista Manu Sánchez comparte su primera imagen después de la quimioterapia: "La meta está cerca"

El pasado 30 de mayo, Manu Sánchez (38 años) compartía públicamente el duro momento que atravesaba tras haber sido diagnosticado de cáncer en abril. Según adelantó, le habían encontrado cáncer en el testículo con metástasis en los ganglios, algo que le obligó a comenzar el tratamiento de la quimioterapia.

Durante estos cinco meses, el humorista se ha encargado de publicar a través de sus redes sociales como ha estado viviendo el proceso, acompañado de su pareja y futura mujer, Lorena Sánchez, y de su familia. Ahora ha dado un paso más y ha querido compartir con sus seguidores unas palabras muy bonitas hacia ella que ha acompañado con su primera imagen con la cabeza rapada.

"ELLA... siempre ELLA. La que nunca falla. Te quiero, te necesito y vaya si te amo. ¡Gracias por no soltarme! Felices ahora que la meta está cerca. Por eso y mucho más... Ahora más que nunca... ELLA", ha compartido el humorista. Unas palabras que han provocado la alegría en sus seguidores por las buenas noticias y en sus amigos cercanos.

[Así es el peligroso cáncer que tiene el humorista Manu Sánchez: raro a partir de los 35 años]

"Amigo mío, como tú agarras la vida, vamos león!", ha comentado la cantante Vanesa Martín (42). Otros como Manuel Carrasco (42) también le han mostrado su cariño: "Vamos amigos!!!".



Sánchez comunicó la noticia de su enfermedad a finales de mayo. Sin embargo, él conoció la noticia dos días antes de convertirse en padre por segunda vez. Finalmente, el 2 de mayo le dieron el diagnóstico completo: "Es curable en un alto porcentaje", defendía el humorista en un comunicado con la intención de tranquilizar a sus seguidores.

Dos meses después de la noticia, Sánchez desveló que había terminado la quimioterapia: "Hoy es un gran día. El camino es duro, muy duro… pero está mereciendo la pena. Hoy termina una etapa. Llega un nuevo comienzo. Lo estamos consiguiendo. Gracias a quienes no me soltáis".

A pesar de que no han sido unos meses fáciles para el humorista, está consiguiendo mostrar el lado positivo del proceso que además acompaña con buenas noticias a nivel personal. Él y su pareja, con quien ya ha formado una familia, pasarán por el altar en los próximos meses: "SÍ, amo las noches y los días contigo, amo lo que hemos creado juntos, amo imaginar una vida junto a ti, te amo a ti y amo la idea de que sea para SIEMPRE".

Lorena y Manu se conocieron en 2017 en los pasillos de Canal Sur. Lorena por aquel entonces era una de las concursantes de Objetivo Chimborazo, un reality show de aventuras del canal autonómico andaluz. Tras su breve paso por la pequeña pantalla, la gaditana decidió apartarse de los platós de televisión y centrar su carrera profesional en el mundo de la nutrición y la salud.

El humorista en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Juntos han formado la "sanchísima trinidad", tal y como califica el humorista a su familia. Manuel, el hijo mayor, nació en enero de 2019. Leonor, la pequeña, nació en abril de este año.

A pesar del mal momento que estaba atravesando en lo referente a su salud, el humorista intentó por todos los medios compaginar sus actuaciones en teatros con el tratamiento de quimio. Finalmente, y por causas obligadas, se vio obligado a aplazar sus actuaciones en Sevilla: "Hasta última hora me he medicado para evitar estas náuseas que me provocan el cisplatino que me está curando, pero que me hacen imposible hablar sin vomitar. Ojalá todo fuese diferente".

