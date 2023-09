8 de 10

En sus últimos años de vida, María Jiménez sufrió varios baches de salud. "Me operaron de un cáncer de mama, luego de la garganta, luego me rompí el peroné, dejé de fumar y me entró mucha hambre. He pasado un tiempo pachuchilla, pero ya estoy mejor", confesó ella misma en una entrevista con Toñi Moreno en 2017. A estos baches se sumaron varios ingresos de urgencia, problemas en el aparato digestivo y hasta tres meses en coma que la obligaron a apartarse de la vida artística durante un largo tiempo.