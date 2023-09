Muere María Teresa Campos, en directo | Sigue la última hora de la despedida a la periodista y presentadora

Se fue María Teresa Campos en la madrugada y me desperté con un audio indignado de mi amiga Nora: "Lorena, ¿qué coño acaba de pasar? Tú, estoy flipando. Que se están muriendo todas las de nuestra quinta". Nora tiene 34. Yo, 32. Me reí en voz alta, pero era verdad, porque nosotras somos muchachas con una señora dentro, o quizás sea al revés (quizás seamos todas ancianas habitadas por una niña gamberra). Ya no sé bien, pero seguro nuestro lenguaje ese ese, y nuestra impronta, la que mamamos de ellas.

Hace poco despedimos también a Carmen Sevilla y a las folclóricas de nueva generación se nos fue torciendo el morro, se nos fue poniendo cara de huérfanas. Vemos el fin de raza y sabemos que no estamos a la altura. Nuestras mujeres favoritas se están muriendo, sin remisión.