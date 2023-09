Primeras palabras de Edmundo Arrocet tras la muerte de Teresa Campos: "Es una pérdida para todos"

El martes 5 de septiembre de 2023 quedará marcado en el corazón de todos como el triste y doloroso día en que María Teresa Campos se marchó para siempre. A las 5:15 horas de la madrugada, la veterana comunicadora fallecía en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz dejando rotos de dolor a sus familiares, amigos y los millones de españoles que la admiraban.

Al otro lado del charco, a casi 11.000 kilómetros de distancia, el último hombre que la amó, Edmundo Bigote Arrocet (73), recibía la noticia del fallecimiento de María Teresa Campos casi en directo, a pesar del desfase horario entre España y Chile.

El programa Espejo público ha podido contactar con el actor, que, con la voz entrecortada, ha admitido que "viví seis años con ella y fui muy feliz". "Es una pérdida para todos nosotros, la familia y la gente que la quería. Estamos muy tristes. Estoy en América y no lo imaginé nunca", proseguía.

[Muere María Teresa Campos a los 82 años a causa de una insuficiencia respiratoria aguda]

María Teresa Campos y Bigote Arrocet, en la Navidad de 2018. Gtres

"Estoy en el campo y no hay conexión con televisión, la última vez que hablé con ella me despedí de ella y me fui a Marbella. Esa fue la última vez que hablamos. Me ha llamado esta mañana mi representante y me ha dicho que Teresita ya no estaba con nosotros. Llevo mucho tiempo fuera, como seis meses, así que no estaba al tanto de que estaba mal", continuaba explicando Arrocet.

Ha llamado la atención un comentario que ha hecho en directo, algo que ha provocado la reacción de colaboradores como el arquitecto Joaquín Torres (53), marido de Raúl Prieto (47), director de Teresa Campos en algunos de sus últimos programas en Telecinco. "En mi recuerdo siempre la tengo con mucho cariño, que fue lo que teníamos y todo lo demás fue algo extraño, a veces lo entiendo... pero fue algo extraño por motivos económicos", declaraba Edmundo.

"Teresa no tiene un buen recuerdo tuyo por lo que ha pasado, si tuvieses una última conversación, ¿le pedirías perdón?", preguntó uno de los tertulianos: "No, no. Ella me tendría que haber pedido perdón a mí y no yo a ella", respondió, Bigote, airado.

[Terelu Campos y Carmen Borrego, devastadas en el último adiós a su madre, Teresa Campos: las imágenes del velatorio]

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet

El último amor de Teresa

El 28 de diciembre de 2019, día de los Santos Inocentes, Terelu Campos y Carmen Borrego, entre lágrimas, leían en su programa, el extinto Viva la vida, un comunicado firmado por su madre. En él, la emblemática presentadora, hoy fallecida, informaba a todos de su separación sentimental de Edmundo Bigote Arrocet.

Semanas más tarde, la comunicadora rompía su silencio y desvelaba que su pareja, el hombre con el que compartió su vida y su hogar durante más de seis años, rompió con ella por un mensaje de WhatsApp. Aquel desamor dejó a Teresa Campos en un débil estado anímico.

Dos meses después de la ruptura estalló la pandemia de coronavirus y, poco a poco, llegó su enfermedad, una demencia que provocó que sus dos hijas dedicasen el cien por cien de su tiempo personal al cuidado de su madre, su gran orgullo y a quien este martes han dado su último adiós a causa de una insuficiencia respiratoria.

