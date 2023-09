El complicado historial clínico de María Teresa Campos: del cáncer y el ictus a la insuficiencia respiratoria

María Teresa Campos (82 años) atraviesa uno de los peores episodios clínicos de su vida. La periodista ingresaba de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz el pasado 3 de septiembre por una insuficiencia respiratoria aguda que se unía a un deterioro cognitivo, lo que pone en serio peligro su estado de salud. Su pronóstico es "reservado" dentro de la "gravedad", comunicaba el hospital.

Por el momento, se conoce que la colaboradora de televisión no está sedada, que está "tranquila" y que los médicos "están viendo a ver cómo evoluciona. Está en planta, rodeada de toda su familia y esperando a ver si funciona el tratamiento que le han pautado. Cualquier novedad que sea importante la van a hacer pública a través de un comunicado del hospital. No van a esconder nada, vamos a estar informados de todo, están tranquilas. Teresa está tranquila, son optimistas", desvelaba su amigo Kike Calleja este pasado lunes en El programa del verano, en Telecinco.

Sus hijas, Terelu Campos (58) y Carmen Borrego (56), sus nietos, Alejandra Rubio (23), José María Almoguera, y Carmen Rosa, su chófer, Gustavo Guillermo, y sus amigos más cercanos, como Rocío Carrasco (46), Mayte Valdelomar, Yusan (52), Belén Rodríguez (57) y Fidel Albiac (50) se han desplazado al centro clínico para arropar en estos duros momentos a María Teresa.

Terelu Campos en la Fundación Jiménez Díaz. Gtres

"Lo que más ha llamado la atención ha sido lo físico y rápido que ha sido todo, ha sido una enfermedad muy silenciosa, pero que le ha deteriorado mucho. Hay que mantener la calma. Lo que anoche me dijo Terelu es que no va a querer que su madre sufra ni lo más mínimo y Carmen piensa lo mismo", subrayaba Pilar Vidal en Espejo Público.

Este revés se suma a la lista del preocupante historial clínico de María Teresa, que durante los últimos años ha sufrido diversos problemas que han ido deteriorando poco a poco su salud.

Cáncer

Fue en 2008 cuando la veterana abandonaba por un tiempo el programa de televisión La mirada crítica, matinal que presentó durante varios meses, para tratarse de un cáncer de garganta. Ella nunca utilizó la palabra 'cáncer' y siempre hablaba de 'nódulos'.

"No quiero pronunciar la palabra, lo que he tenido es lo que he tenido y no hay que hacer más morbo de ello. Mucha gente no ha tenido la suerte que he tenido yo y por eso tengo que dar las gracias (...) He pasado mucho miedo", desvelaba María Teresa en una entrevista con Ana Rosa Quintana (67) ese mismo año.

Las Campos han estado marcadas desde años atrás por el cáncer. Ya en 2001 a Carmen Borrego le localizaron uno en el útero y en 2012 otro de mama a Terelu. Ellas pudieron recuperarse, aunque el peor momento llegó en 2015, cuando la hermana de María Teresa, Araceli, profesora de Historia de la música e Historia, más conocida como Leli, fallecía a causa de un cáncer cerebral contra el que estaba luchando desde 2014.

María Teresa Campos y Terelu Campos. Gtres

Un año después de aquella tragedia, María Teresa ingresaba de urgencia en el hospital de Málaga por sufrir un cólico biliar. Los médicos encontraron la raíz del problema: un cólico en la vesícula. Así, procedieron con su extirpación. "Estoy bajita de fuerzas, pero afortunadamente bien y en vías de resolverlo", aseguraba en Amigas y conocidas de TVE después de abandonar el centro. Terelu confesaba en el plató de Sálvame que "ella quiso darse el alta y volver a casa porque se encontraba mejor", pero que había sido "un susto, lógicamente. Lo importante es que está bien".

Pocos meses después volvieron a saltar las alarmas mientras conducía ¡Qué tiempo tan feliz! "Subí al escenario. Tengo artrosis cervical. Me fui para allá y me di la vuelta. Dije 'me mareo'. Me senté en el sillón y al poco, me recuperé. Días antes me hice una analítica. No me preocupé por eso. De todas formas, me tomaron la tensión. Me suele pasar a menudo. Lo primero que pensé fue en mi familia", explicaba en Sálvame días después del desmayo en el programa.

Ictus

Aunque sin duda su annus horribilis fue el 2017. En febrero, desvelaba en el programa de Telecinco que estaba medicándose para paliar el estrés generado por el reality Las Campos, en el que ponían de manifiesto un presunto mal rollo entre sus hijas y su expareja, Edmundo Arrocet. "Hay tantos frentes abiertos que tienen que ver con el trabajo, la vida, la economía... pero me han mandado una cosita y en seguida se me han quitado todos los mareos", añadía.

El 16 de mayo llegó el ictus como consecuencia de una isquemia cerebral. El accidente cerebral le dejó secuelas: acúfenos, mareos, dolores de cabeza y visión doble. "Si se tapa un ojo ve bien, pero con los dos pierde focalidad", contaba Terelu en el programa. "Tenemos que señalarle diferentes puntos con el dedo y ella tiene que mirarlos sin mover la cabeza. Hay que hacer con ella 15 repeticiones tres veces al día. Mi hermana y yo bromeamos diciendo que parecemos azafatas porque movemos el brazo de un lado a otro para señalar puntos", indicaba Terelu.

María Teresa Campos. Gtres

Tan sólo nueve meses después, la periodista volvió a pasar por el hospital para ser intervenida quirúrgicamente de un cuadro de suboclusión intestinal. En junio de 2018, la preocupación por la salud de la matriarca de la familia iba in crescendo. Es entonces cuando se enteró de que Terelu volvía a tener cáncer de mama. El temor de sus hijas al darle la noticia era "que me diera otro ictus", decía la propia Teresa a Lecturas.

Caída

Ya el 31 de diciembre de 2022, Fin de Año, la malagueña sufrió una caída de su cama, en plena noche. Un tropiezo que perjudicó su débil salud, agravada durante los últimos meses. Su entorno lo calificaba como "achaques" a su edad, que se sumaban a un penoso estado anímico. Comentaban a este periódico que Teresa se sintió "muy vulnerable" pero que estaba "tranquila en su casa, tomando los medicamentos y haciendo caso al médico".

María Teresa Campos, en agosto de 2022. Gtres

"Las navidades son complicadas cuando hay personas de cierta edad con una rutina. No ha sido fácil para ella y se une que el 31 sufrió una caída de la cama. El médico la vio en casa, pero era solo el dolor muscular, y como ha seguido quejándose, hemos decidido que había que hacerle una serie de pruebas, y se le han hecho unas radiografías. Está todo bien, pero le han detectado una pequeña anemia, pero controlable", contaba Terelu a los medios.

Desde entonces, su estado de salud ha ido empeorando por momentos. Ahora las malas noticias continúan. La Fundación Jiménez Díaz lanzaba este pasado lunes un segundo comunicado en el que desvelaba que su situación seguía siendo "muy grave".

