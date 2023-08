1 de 10

"Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación", escribía Cristina Pedroche el pasado fin de semana, mostrando su impresionante recuperación tres semanas después de dar a luz. La presentadora posaba en bikini y dejaba al descubierto su impresionante figura. Para muchos resultaba una publicación motivadora, pero para otros se convirtió en un post polémico que ha llevado a la presentadora a emitir un comunicado.

Muchos usuarios alegan que para la mayoría de la mujer no resulta igual de sencillo y han enviado duras críticas a la colaboradora de Zapeando, quien ha respondido contundente. "No he dicho que ese sea al cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mí, sólo de mi caso personal", aclara Pedroche, "agotada" de los comentarios malintencionados. La presentadora recuerda que se ha limitado a hablar de su experiencia, incluyendo los momentos duros. Para finalizar, escribe: "Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no sólo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella".