La vida de Zeus Tous diez años después de la muerte de Sara Montiel: deporte, música y el proyecto de un museo

Estos días, los seguidores de Sara Montiel conmemoran de diversas formas el décimo aniversario de la muerte de la artista, que en abril de 2013 falleció de forma repentina, a los 85 años, en su casa del madrileño barrio de Salamanca. Uno de sus mayores fans era sin duda su hijo Zeus Tous (39 años), al que la manchega adoptó junto a su marido Pepe Tous en 1983, cuatro años después de haber adoptado a su hermana Thais (44).

Recientemente, el artista decidió adoptar como nombre artístico el apellido de su madre, a quien asegura echar mucho de menos. No en vano, reconoció públicamente haber sufrido una depresión que le llevó a buscar ayuda profesional. "He ido a terapia y he estado con psicólogos", dijo. "A todos nos viene bien, he llorado, me he sentido frustrado y he tenido depresión". También lo pasó realmente mal su hermana, que rehúye los medios de comunicación y desde 2013 gestiona el patrimonio de Sara Montiel.

Desde hace ya unos años, el pequeño de la familia intenta abrirse un hueco en la música, mundillo que abandonó durante un tiempo debido a lo que él ha llamado "una crisis existencial", y este mes, de hecho, anda algo atareado promocionando Atrévete otra vez, una versión del tema musical que Carlos Berlanga y Nacho Canut compusieron en su día para Saritísima.

"Siento una gran presión porque sé que, irremediablemente, la gente va a comparar mi tema con el original", ha señalado sobre una canción que ha sido producida por Fernando Montesinos (51). "Lo que pasa es que son géneros muy distintos. Aunque queda la esencia, suena diferente porque se ha cambiado el tipo de música y ahora el concepto es disco dance".

Entre los planes más inmediatos de Zeus, que actualmente reside en Madrid y lleva años autoproduciendo sus trabajos, se encuentran su idea de seguir grabando nuevas canciones, hacer presentaciones en formato acústico y llevar su música hasta lugares como Latinoamérica y Estados Unidos, donde dice estar recibiendo algunas ofertas (y en su día su madre hizo sus pinitos en el mundo del cine).

Pese a ello, Zeus no esconde lo difícil que le está resultando poder vivir de la música, aunque él no pretenda encajar en la industria. Tampoco lo complicado de desprenderse de la etiqueta de "hijo de" que siempre le acompañó. "Esto ya te hace tener que demostrar el doble, cosa que aún no entiendo por qué tiene que ser así", confesó a un periodista. "De todos modos, sigo preparándome a nivel vocal e interpretativo para ir mejorando día a día y no ya para tener que demostrar nada a nadie, sino para demostrarme a mí mismo que puedo conseguir aquellas metas que me proponga en la vida".

Además de amar la música, Zeus es un gran apasionado de la actividad física. "Hago mucho deporte. Me encanta, es mi terapia diaria, en la que conecto conmigo mismo y desconecto del mundo. También el llevar una dieta equilibrada y entrenar adecuadamente son y han sido mis puntos claves para haber mejorado en estos años. Y que los años pasan y hay que cuidarse mucho más que antes", ha reconocido el artista, que también se formó como entrenador personal de fitness y ejerce ocasionalmente como tal.

Por otro lado, Zeus comentó recientemente que su hermana Thais y él están intentando organizar en Madrid, de cara a este próximo otoño, un museo que albergaría vestidos de Sara Montiel y material de sus películas (y que complementaría al que actualmente tiene la artista en uno de los molinos de su Campo de Criptana natal). Habrá que esperar un poco para ver si finalmente fructifica el proyecto.

