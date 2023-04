Quién es Marta Vázquez de Castro, la cuñada más discreta de Ana Obregón: su gran recelo público

La prestigiosa y reconocida familia de empresarios García Obregón vive un dulce momento, tras tres años plagados de pérdidas familiares, con la llegada al mundo de Ana Sandra Lequio Obregón, la hija del malogrado Álex Lequio y nieta de la célebre Ana García Obregón (68 años). Tanto los cuatro hermanos de la presentadora como sus nueve sobrinos esperan, ansiosos, el regreso a España de Ana y la pequeña.

"En esta familia celebramos la vida", aseguró hace unos días Javier García-Obregón Lago, el único hijo en común de Javier García Obregón, hermano menor de la artista, y Paloma Lago (55). En esa línea, la de la felicidad suprema, se han mostrado todos los miembros de una de las sagas más conocidas del papel couché y el mundo empresarial en Madrid.

En estos días de agitación informativa en España a raíz de la maternidad tardía de la guionista de Ana y los 7, los hermanos que más presencia mediática han acaparado han sido Celia y Javier García Obregón. En cambio, Amalia y Juan Antonio han optado por un discreto plano. La familia de Obregón está acostumbrada al seguimiento de las cámaras de forma puntual, siempre relacionado éste con las idas y venidas de su famosa hermana.

[Ana Obregón hace obras en su casa de Madrid tras la llegada de su nieta: el motivo y la orden a sus abogados]

Juan Antonio García Obregón y su esposa, Marta Vázquez de Castro, el día del entierro empresario Antonio García Fernández, en septiembre de 2022. Gtres

Cada uno de ellos ha entendido, con gran estoicismo, que ese era el peaje que se debía pagar por la fama de Ana. No obstante, de todos los miembros García Obregón, Juan Antonio -Juancho para toda la familia y amigos-, el hermano mayor de Ana, es el más discreto.

Sólo en contadísimas ocasiones se deja inmortalizar por los paparazzi, y en los últimos tres años su presencia en los medios ha obedecido a las pérdidas familiares. Así ocurrió con el fallecimiento de su sobrino Álex Lequio, en mayo de 2020, y con los decesos de sus padres, Antonio García Fernández y Ana María Obregón Navarro.

"Estamos muy felices de que Ana sea feliz y estamos deseando verla a ella y a la niña, por supuesto. Para Ana es algo tan importante que no nos cabe más que satisfacción. Creo que ha superado una etapa con esto y ahora con ilusión inicia una nueva etapa", aseguró Juancho hace unos días ante los micrófonos.

A él y al resto de sus hermanos -exceptuando a Ana Obregón- siempre se les nota incómodos y huidizos, máxime teniendo en cuenta que viven ajenos al mundo de la farándula y la televisión: todos son acaudalados empresarios.

No obstante, existe una persona aún más discreta y desconocida para el gran público que Juan Antonio García Obregón: la mujer de éste, Marta Vázquez de Castro. Juan Antonio y Marta se casaron en 1984. Es, sin duda, la cuñada más discreta de la bióloga más célebre del país. Según la información que maneja EL ESPAÑOL, Marta Vázquez siente verdadero apuro ante la exposición pública y siempre se ha sentido más cómoda en el segundo plano.

"Es una mujer discretísima, no se conoce ni su voz en prensa. Juancho es muy como ella, para adentro, pero con los años ha sabido hacerse al mundo de Ana", apuntan el informante. Una línea de recogimiento que han adoptado también los tres hijos que ha tenido en común con el mayor de los García Obregón: Juancho, Álex y Marta García-Obregón Vázquez.

El artista Al Ex, hijo mediano de Juancho y Marta Vázquez, en una imagen de sus redes sociales.

Explica la fuente consultada que Marta siempre ha tenido -y tiene- una especial conexión con su cuñada Ana, del mismo modo que le ocurrió a la actriz con la anterior mujer de Javier García Obregón, la presentadora Paloma Lago. Vázquez de Castro también se dedica al mundo empresarial, según los datos que maneja este periódico, y está vinculada con Ego Internacional, el estudio de arquitectura que montó su marido, Juan Antonio, hace años.

En lo que se refiere a los hijos nacidos del matrimonio García Obregón Vázquez, cabe puntualizar que Juancho, el mayor, trabaja como Jefe de Operaciones de la empresa de gafas de sol Flamingo, de la que es fundador su padre, Juan Antonio. Su otro hijo, Álex, es cantante. Su nombre artístico es Al Ex, y en agosto de 2021 EL ESPAÑOL lo entrevistó.

El joven artista, muy unido a su primo Aless, le dedicó un homenaje en el vídeo Humans, el primer single de su nuevo álbum, All of the Above. "El vídeo de Humans está dedicado a él. Lo estaba editando cuando pasó todo y sentí el impulso de hacerlo por el inmenso cariño que le tengo y porque él siempre creyó en mí. A los dos nos gusta mucho el tema que trata el vídeo, está lleno de pequeños easter eggs, pasábamos mucho tiempo hablando de filosofía, ciencia y espiritualidad", reconoció Álex García-Obregón en su conversación con este medio.

Por último, Marta García-Obregón Vázquez es la hija menor del matrimonio de Juancho y Marta Vázquez. Pocos datos se conocen de ella, aunque sí le dedicó una emotiva despedida a su primo en redes, lo que descubrió la profunda relación que les unió.

Marta García-Obregón Vázquez junto a su primo, Aless, en una imagen de sus redes.

"Con el corazón roto por lo injusta que es tu pérdida. Hoy te he buscado en recuerdos y he encontrado que tenemos muy pocas fotos políticamente correctas para la matrix (Instagram). ¡La verdad es que no me sorprende y estoy tan orgullosa de ello! Las veo y me río a carcajadas, lloro un poquito y me vuelvo a reír, porque no hay pena que me haga olvidar que cada momento de travesuras a tu lado ha sido una jodida aventura", fue parte de la extensa carta que publicó Marta en homenaje al malogrado Álex Lequio.

Sea como fuere, Juancho García Obregón y Marta Vázquez de Castro han sabido formar un sólido matrimonio, así como una familia numerosa con sus tres hijos. La familia Obregón siempre ha estado muy unida, en los buenos y en los malos momentos por los que han pasado.

Antonio y Ana María siempre han luchado para que sus hijos se ayudaran. El patriarca de los Obregón fue un empresario de gran fama en los años ochenta que había salido adelante con mucho tesón y trabajo. Hoy, los hermanos y sobrinos de Ana Obregón tienen un motivo para sonreír: se llama Ana Sandra Lequio Obregón y todos la esperan con los brazos abiertos en Madrid.

Sigue los temas que te interesan