Joaquín Cortés, ingresado de urgencia tras desvanecerse con poca saturación de oxígeno

Joaquín Cortés (54 años) ha sido ingresado de urgencia en un hospital de Madrid. El bailaor, que lleva varios días en el centro médico, ha relatado desde la cama del mismo y a través de sus redes sociales cómo se encuentra. Lo ha hecho en una extensa publicación en la que además de desvelar cómo se encuentra, explicando también los motivos de su dolencia, ha mostrado una fotografía en la que se puede apreciar que lleva unas gafas nasales que le ayudan a respirar.

"Hace semanas que empecé a estar bastante malo. Tenía tos de pecho, cansancio, dolor de cabeza… Aún así estuve ensayando sin descanso semanas y pude bailar en Madrid, en el Teatro Real, y en Barcelona en el Liceu Ópera", ha comenzado Joaquín Cortés, que ha tenido que paralizar temporalmente la gira de su nuevo espectáculo, Esencia, en la que se encontraba inmerso.

Pese a que era una situación que se había alargado en el tiempo, todo se agravó un día que, llevando a su hijo Romeo al colegio, "empecé a toser, y me quedé aturdido mientras conducía, me asusté, pero se me pasó…".

El susto fue máximo para el bailaor, que pocos días más tarde sufrió un nuevo episodio de similares características mientras se encontraba acompañado de su mujer, Mónica Moreno: "Llegué a Madrid de una rueda de prensa en San Sebastián. Al volver desde el aeropuerto a casa, de nuevo empecé a toser, pero esta vez le tuve que pedir a Mónica que cogiera el volante porque de pronto no veía nada Moni cogió el volante en mitad de una curva… Menos mal. Fueron momentos de angustia, pero sólo duraron segundos, minutos".

Sin embargo, Joaquín Cortés no fue al hospital hasta días más tarde, cuando "se desvaneció" mientras jugaba con sus hijos. "Llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre", desvela.

Los médicos decidieron ingresarle y desde entonces le están realizando diferentes pruebas de cardiología, neurología y neumología para averigüar qué le sucede. "Estoy con antibiótico y oxígeno. Mañana me van a hacer una broncoscopia, y después me van a poner un holter durante horas o días, aún no lo sé. Así hasta que sepan qué me está pasando", escribe en su perfil de Instagram, desde el que aprovecha el esfuerzo de "cada profesional de cada especialidad que esté indagando para saber el origen de los síncopes".

