Rafael Amargo, una semana tras su detención: así se encuentra el artista según su abogado

Hace justo una semana, el pasado sábado 18 de marzo, Rafael Amargo (48 años) quedaba en libertad provisional después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante sentenciara que podía irse a casa. Una decisión que permitía al bailaor regresar a su vivienda, situada en Madrid, tras haber sido detenido en la ciudad valenciana por un supuesto caso de tráfico de drogas en la capital.

Desde entonces, el de Granada se ha defendido de las acusaciones, asegurando su inocencia e insistiendo en lo único que 'quieren' es verle hundido y acabar con su carrera profesional.

Ahora ha sido su abogado, Jaime Caballero, con quien EL ESPAÑOL ya habló en exclusiva tras su detención, quien ha aparecido públicamente. El letrado, que se encuentra totalmente centrado en el caso de Rafael, ha insistido en que el gran problema es que su cliente no puede trabajar, algo que "necesita" y "quiere". Ha habido mucha gente, ustedes los conocen, famosos, que han tenido problemas con la justicia, muchísimos, todos los recordamos sin decir nombres, y han trabajado". "Rafael Amargo tiene dos hijos, tiene obligaciones, tiene una familia. Por favor, que le dejen trabajar, únicamente eso", ha pedido ante las cámaras de Europa Press.

"Está molesto, está mal, ¿cómo va a estar?", ha desvelado, refiriéndose al estado del bailaor, quien también está "tranquilo por la parte judicial que puede perfectamente aclarar y justificar de lo que se está acusando. También está incómodo porque personalmente se siente acosado. Y lo digo de verdad".

Lo peor que lleva es no tener pasaporte, una decisión que la Justicia tomó hace ya dos años, tras su primera detención. "A mi juicio, el retirar el pasaporte a una persona conocida, a una persona muy notable, me parece una forma de limitar sus derechos porque no se va a escapar a ningún sitio".

Y es que el artista "tuvo una oportunidad de trabajar en Turquía, un espectáculo muy importante, tuvo una oportunidad de trabajar en India, en Bollywood, en una superproducción importantísima, y también la ha perdido. Si habláramos de una persona desconocida que pudiera eludir la justicia... Pero él todavía no ha sido juzgado, vamos a dejarle trabajar, por lo menos trabajar".

Sobre cómo se plantea el futuro de Rafael hasta el juicio, su abogado explica que ya solo queda preparasse: "Ahora mismo no podemos hacer más que leernos los atestados, ver detalles, buscar las pruebas, contrastar datos, no podemos hacer más. Hay que esperar a este juicio. Luego vendrá otro, el de Alicante, que para mí era absolutamente innecesario, se podría haber evitado. Pero bueno yo no puedo criticar a nadie, únicamente hacer mi trabajo, nada más".

Segunda detención

El artista fue arrestado por agentes de la Policía Nacional desplazados expresamente desde Madrid en la noche del jueves 16 de marzo en la estación de tren de Adif en Alicante, adonde llegó con la intención de actuar en una sala situada en el centro de la capital.

En el momento de la captura, Amargo se resistió, por lo que, además del tráfico de drogas, se le atribuye un presunto delito de atentado contra un agente de la autoridad. Dos nuevas causas que se suman a la que todavía tiene pendiente, por la que será juzgado el próximo mes de junio y por la que la Fiscalía le pide nueve años de prisión.

