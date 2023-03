4 de 10

La influencer, embarazada de su segundo hijo, ha tenido un problema de salud que, afortunadamente, ha quedado sólo en un pequeño susto. María García de Jaime tuvo que ser ingresada en el hospital a causa de unos fuertes dolores que le hicieron pensar que se había puesto de parto. No fue así y una vez estabilizada y dada de alta, ha contado la experiencia con esta imagen en la que aparece en la cama del centro médico con su marido. "No puedo parar de dar gracias a Dios, porque qué importante es la salud y muchas veces nos olvidamos al tenerla bien. Pero de verdad que cuando sientes que algo no va bien es muy importante ir al médico y ponerse en manos de los que saben. Gracias a todos los profesionales sanitarios que me han cuidado tan bien, y como ya os he dicho: 'Nos vemos pronto y ya por una buena causa'. Fede ha decidido hacer acampada dentro de mi tripa, así que, cuando quieras, aquí te esperamos con los brazos abiertos", dice.