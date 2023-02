1 de 10

Thor no aparece y el cantante y presentador está desolado. El mensaje con el que rotula esta imagen lo deja muy claro: hará todo lo que pueda para encontrarlo. "Quiero ofrecer una recompensa para quien me dé información sobre mi perro o me lo agarre. Si lo veis suelto, agarradlo y llamadme, por favor. Tendréis una recompensa importante", dice Bertín Osborne. También vuelve a poner una foto del animal para que no quede duda. La publicación está teniendo mucha difusión, aunque no precisa cuánto dinero ofrece.