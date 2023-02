No todos son aciertos en la pasarela de la gran noche del cine, hay algunos estilismos que por ser llamativos o estrafalarios también captan la atención. La moda es diversión y muchos de los protagonistas de la siguiente galería tiene un estilo muy personal, así que nunca pasan inadvertidos. En estos Premios Goya 2023, Dulceida (33 años) ha acaparado protagonismo, de rojo, con caperuza y muchas lentejuelas. En cambio, la actriz Irene Visedo (44) ha preferido el negro, pero su look tipo arlequín con bailarinas planas no ha sido su mejor opción.

Entre los detalles más trasgresores y poco habituales en los estilismos de alfombra roja, flecos flúor, grandes lazos y algún escote masculino. En el caso de Carmen Machi (60) su error ha sido apostar por un patrón no demasiado favorecedor para su silueta.

