La nueva imagen de Charo Reina tras perder 35 kilos: "He bajado de 130 a 95. Ahora tengo una talla 44"

La actriz y cantante Charo Reina (62 años) ha mostrado su nueva imagen tras conseguir perder 35 kilos con el Método PronoKal. Durante su visita al programa Sálvame Deluxe, desveló que ha bajado de 130 a 95 kilos gracias al cambio de estilo de vida y a llevar a cabo unos hábitos de vida saludables: "He pasado de una talla 54 a una 44. He perdido 35 kilos. Me veo sana tanto física como mentalmente".

Tal y como comentó en el programa, la causa de su aumento de peso fue a raíz del fallecimiento de su madre: "Todo esto viene provocado por una serie de cosas que me pasan cuando muere mi madre. Cuando enferma, me encuentro haciendo una comedia musical e iba ida y vuelta a Sevilla para estar con ella. Cuando la ingresan, tenía enfrente el supermercado con el mejor chocolate y me llegué a poner en 130 kilos". Llegó un momento en el que Charo fue consciente de que esa situación se estaba convirtiendo en un problema y no dudó en ponerse en manos de profesionales.

Fue el presentador Jorge Javier Vázquez (52), que también ha llevado a cabo PronoKal, quien le aconsejó empezar con esta dieta. "Me puse a dieta por una cuestión de salud, me estaban asfixiando tanto física como mentalmente, me miraba al espejo y un día dije: 'Esto lo tengo que remediar'. Así que llamé a Jorge Javier y le dije que necesitaba ayuda. Sabía que él y el Maestro Joao estaban haciendo el Método PronoKal. Jorge Javier me puso en contacto con ellos".

Nueva imagen de Charo Reina tras perder 35 kilos.

Desde entonces, Charo ha estado en manos de la Dra. Dolores Saavedra, quien la ha acompañado en el transcurso de alcanzar un peso saludable y a cambiar su estilo de vida durante un proceso de aprendizaje alimentario y de salud: "No ha sido una pérdida de peso drástica porque he ido perdiendo poco a poco. Hago ejercicio, voy a caminar todos los días a las 7 de la mañana y me estoy cuidando mucho. He ido perdiendo kilos hasta que en un momento dado dije 'hasta aquí, ya estoy bien', pero luego lo retomé y este último año, desde febrero del año pasado a ahora he perdido 22 kilos más. Pesaba 130 y ahora estoy en 95 kilos", comentó.

La actriz destacó que el cambio no ha sido de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso que le ha llevado tiempo: "No se consigue de la nada, se consigue con mucho esfuerzo, dedicación, con mucho trabajo y sacrificio".

