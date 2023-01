4 de 10

La hija de Bertín Osborne rinde un homenaje a su madre, Sandra Domecq, fallecida en 2004, en el día que hubiera celebrado su aniversario. En la imagen en blanco y negro Eugenia aparece junto a ella y su hermana y este es el texto que la acompaña: "Comienza otro año más sin ti, ya 18, pero no ha dejado de doler, solo que me acostumbre a él. Siempre estás en mis pensamientos y hay épocas en que te necesito más. Ahora es una de esas épocas. Necesito tu consejo, tu abrazo y tu sonrisa. Querría compartir contigo todo lo bueno que hay en mi vida, mis hijos, mi trabajo, mi ilusión, mis ganas de reinventarme. Y que me ayudaras con dudas y miedos que a veces me bloquean y me hacen perderme. El ejemplo que diste durante toda tu vida me sirve de guía, pero me gustaría mucho más, que estuvieras aquí junto a mí para acompañarme en el camino de la mano como cuando era niña. Te quiero con toda mi alma".