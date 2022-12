Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa rompen terminantemente tras ocho años juntos: los motivos

Cuando sólo faltan unos días para terminar el año se produce la ruptura de una de las parejas más mediáticas del corazón. Isabel Preysler (71 años) y Mario Vargas Llosa (86) despiden en 2022 cada uno por su lado. La filipina y el premio Nobel han decidido poner punto final a su historia de amor, que duraba casi ocho años, de manera definitiva y sin posibilidad de reconciliación.

Hacía unos meses que no se dejaban ver juntos y ahora se ha aclarado la verdadera situación sentimental entre ellos. Ha sido la revista ¡HOLA! la que ha dado la noticia, con la confirmación de la protagonista. "Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión", ha confesado con bastante tristeza Isabel dejando claro que quiere pasar este trance en la intimidad, acompañada de sus seres queridos y alejada del foco mediático.

Si hace unos meses era ella quien consolaba y aconsejaba a su hija, Tamara Falcó (40) tras el fin de su compromiso con Íñigo Onieva (33), ahora será la marquesa de Griñón quien esté al lado de su madre apoyándola en este triste momento. El hecho de que la ruptura se haya producido en unas fechas tan familiares la hace más difícil.

Portada de la revista ¡HOLA! anunciando la separación.

Isabel Preysler y el escritor se conocieron en febrero de 2015 y desde entonces han sido inseparables, aunque también ha habido rumores sobre alguna que otra crisis amorosa, siempre desmentida por ellos. Ahora la ruptura es un hecho y los motivos que la habrían provocado, según informa el citado medio, son los celos infundados de Mario. No se trataría de un hecho aislado, sino de una actitud recurrente que ha provocado muchas discusiones entre ellos y que ha acabado desencadenando el final. La última se producía a mediados de diciembre cuando él decidió abandonar la casa de su pareja e instalarse en el piso que tiene en el centro de Madrid, sin darle a Isabel ni la más mínima explicación.

Aunque en un principio hubiera podido tratarse de otro desencuentro sin más, lo cierto es que él ya nunca regresó al hogar y el noviazgo se dio por terminado. Ha sido un golpe duro, pero la madre de Ana Boyer (33) lo que desea es vivir tranquila y en armonía y la situación con el premio Nobel no era la más idónea. Si bien es cierto que la noticia ha sorprendido, también lo es que en los últimos tiempos no se dejaban ver juntos. En octubre asistieron a su último acto público y el 30 de noviembre Isabel posaba sola en la alfombra roja de una entrega de premios, sin Vargas Llosa. También fue sola a Maldivas con sus hijas a principios de mes y a la fiesta de cumpleaños de Alberto Alcocer (80), celebrado el pasado 17 de diciembre de en Madrid. El motivo de la ausencia del escritor queda aclarado.

Preysler, el pasado 17 de diciembre, asistiendo sola a una fiesta. Gtres

Atrás quedan ocho años de romance que ha dado infinitos titulares y portadas. No lo tuvieron fácil, primero porque Isabel había perdido a su marido, Miguel Boyer, muy recientemente y sorprendió que rehiciera su vida tan rápido, y después por la férrea oposición de los hijos de Mario, a los que les costó mucho aceptar a otra mujer en la vida de su padre. Él mismo lo confesaba en una entrevista concedida a ¡HOLA!: "Para la familia no ha sido fácil. La situación los tomó por sorpresa. No esperaban que surgiera algo como esto a estas alturas de mi vida. Así que ha habido que limar las cosas". Lucharon por su historia de amor contra viento y marea, pero los celos han acabado rompiendo los planes de futuro.

