Georgina Rodríguez, de luto en su entrevista más íntima: "Este año ha sido el más duro de mi vida"

Georgina Rodríguez (28 años) acaba de conceder una de las entrevistas más íntimas y personales hasta la fecha. La influencer, número uno en España, no ha querido despedir el 2022 sin antes contar al mundo cómo se ha sentido durante estos casi 365 días. La pareja de Cristiano Ronaldo (37) ha calificado este año como "el más duro" de su vida.

Sin duda, la pérdida en abril de uno de los mellizos que esperaban ha supuesto uno de los mayores mazazos para la pareja. Devastados anunciaron al mundo la triste noticia: "Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir".

El look escogido por Georgina para desnudar su alma en ELLE no es casual. En la portada aparece de negro riguroso y con un tocado de encaje que cubre la mitad de su serio rostro. Sigue de luto y su corazón está roto como no puede ser de otra forma. "Es algo que me acompañará de por vida y que no podremos olvidar", asegura. "El momento más feliz se convirtió en el más triste", añade. Y es que el nacimiento de su otra hija es lo único que les ha proporcionado algo de paz y les ha dado la fuerza para poder continuar.

Portada de la revista 'ELLE'.

También el resto de sus hijos. La pareja tiene cinco hijos de los cuales solo dos (Alana Martina y Bella Esmeralda) son en común. Los otros tres (Cristiano Jr. y los gemelos Eva y Mateo) son de Cristiano Ronaldo con dos mujeres de las cuales se desconoce su identidad.

"Mis hijos son lo más importante que tengo y cada paso que doy lo marcan ellos. Soy una madre omnipresente en su evolución. A veces me llaman pesada, ¡pero es que no quiero perderme nada!". "Me siento una persona muy afortunada. Tengo una familia preciosa llena de amor, un hombre que me ama, una madre que me ha enseñado todo lo que sé, una hermana que ha sido mi máxima confidente y unos amigos que son familia. Eso es el éxito para mí. Y poder acostarme cada noche tranquila, satisfecha con lo que hago y con lo que tengo", continúa Gio.

En cuanto a su faceta profesional, sigue imparable. Actualmente se encuentra preparando la segunda parte del documental de Netflix Soy Georgina, cuya primera temporada fue un éxito rotundo en la plataforma. Sigue colaborando con las marcas de las que es imagen como la firma suiza de relojes y joyas Chopard. Y creando contenido en sus redes para la legión de 40 millones de seguidores que tiene.

