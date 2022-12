Qué fue de Pablo Ibáñez, el famoso 'hombre de negro' que llevó la ciencia a 'El Hormiguero'

Pablo Ibáñez (42 años) es el protagonista semanal de esta sección de EL ESPAÑOL. Pese a que llegó a ser uno de los rostros más conocidos del panorama nacional, casi nadie le conoce por su nombre real y es que, para el público general, siempre fue 'El Hombre de Negro' del programa El Hormiguero.

Desde el año 2007 hasta 2017 se convirtió en uno de los colaboradores preferidos del programa, tanto por su original estética como por su papel. Haciendo gala de su apodo, Ibáñez siempre salía a plató con el mismo vestuario: pantalones negros vinilados, camiseta a tono y una larga chaqueta de efecto cuero que recordaba a las de la saga de películas Matrix. Además, unas gafas de sol de estilo aviador que jamás se quitaba. Todo esto, sumado a su inconfundible melena rizada, hacía que fuera muy fácil reconocerle.

'El Hombre de Negro' se hizo muy popular gracias a su sección, Arte a lo bestia, en la que llevaba a cabo diferentes retos y desafíos relacionados con la ciencia. No solo conseguía dejar boquiabiertos a los espectadores, también al personaje famoso que acudiera esa noche a divertirse al programa.

Pablo Ibáñez durante un experimento en 'El Hormiguero'. Flickr

Aunque los famosos solían participar en los experimentos, en ocasiones estos tenían cierto grado de peligrosidad, así que era Ibáñez quien se encargaba de la manipulación. Además, pasase lo que pasase siempre lograba mantener el rostro serio e impertérrito. Toda una demostración de unas habilidades que no tenían nada que ver con su formación académica, pues Pablo estudió Ciencias Económicas y Empresariales.

Tal era su éxito, especialmente entre los más pequeños de la casa, que incluso se lanzaron dos juegos de mesa con su imagen: el Súper Laboratorio de El Hormiguero, en el que se podían hacer en casa algunos experimentos sencillos, y Ataque Cobra, en el que había que formar un circuito con palillos y diferentes accesorios.

Juego de mesa con la imagen de El Hombre de Negro.

Sin embargo, pese a esta gran popularidad, Pablo Ibáñez decidió dejar El Hormiguero en 2017. Cinco años después, no se conocen los motivos exactos que le llevaron a tomar la decisión, pero en su momento achacó su marcha al "cansancio" y el "estrés" después de tantos años con el mismo personaje. Le apetecía probar nuevos retos, tanto en televisión como en la música, se supo.

Dio el salto entonces a TVE, donde pasó a formar parte del programa Hora Punta, que estaba presentado por Javier Cárdenas (52). Después, fue uno de los concursantes de Bailando con las estrellas, para terminar en 2019 trabajando junto a Roberto Leal (43) en el concurso Vaya crack. Su última incursión en la pequeña pantalla tuvo lugar en Atrápame si puedes Celebrity, de Telemadrid, un concurso emitido en 2021 en el que diferentes famosos eran puestos a prueba. Desde entonces, poco más se ha sabido de él.

Y no porque se le haya tragado la tierra sino porque 'El Hombre de Negro' se ha centrado en otros proyectos. Por un lado, es colaborador en diferentes organizaciones benéficas infantiles como Juegaterapia o Living For Others y, por otro, tiene su propia empresa.

La semilla del éxito que está recogiendo ahora está en un proyecto que lanzó en 2016. Junto a Pilar Rubio (44) lanzó Like Father Like Son, una marca de ropa en la que ella era la diseñadora y él, el creador. Aunque no tuvo éxito, Pablo hacía su entrada al mundo empresarial, al que ahora se dedica.

Quienes hayan pasado por delante del número 82 de la calle Mayor de Madrid se habrán fijado en la peculiar tienda que hay a pie de calle y que se llama 'Caganer Madrid'. A mediados de este 2022 Pablo, junto a su hermano Juan Ibáñez (42) y otros dos socios, se lanzaba a abrir la primera tienda de caganers en Madrid.

Cuentan con una exposición de más de estas 550 piezas originarias de Cataluña, que tradicionalmente están inspiradas en personajes famosos representados en el acto de defecar y se colocan en los belenes. La variedad es muy amplia y se pueden encontrar representantes de todos los ámbitos: políticos, deportistas, músicos, superhéroes, futbolistas, personajes del cine o del ámbito de la cultura. Pero también hay caganers anónimos inspirados en profesiones, animales, cómics...

Hasta la curiosa tienda no solo se han acercado muchas personas anónimas, también celebs como Iker Casillas (41) que no quiso perderse el momento de recibir su propio caganer. El encargado de entregárselo fue 'El Hombre de Negro', que aprovechó para hacerse una foto con él y darle las gracias por su visita. "No sólo eres una leyenda y un mito, también una gran persona y un gran amigo".

