1 de 9

"Un año más sin ti, mamita querida. Y cuando creo que he asumido tu pérdida, cualquier detalle me recuerda a ti y las lágrimas vuelven. Pero son lágrimas de felicidad al recordar lo que vivimos. ¡Qué suerte he tenido de tenerte como madre! Ojalá algún día pueda llegar a ser la mitad de lo que tú fuiste. Cada día tus consejos y enseñanzas tienen más sentido. Te amo y siempre estás en mi mente y corazón. Ahí sigues viva. Que dios te bendiga y te de luz siempre para ti, para mi papá y mis hermanos, Alejandro y María C. Cuidaros. Te amo". Este es el emotivo mensaje con el que el periodista y colaborador televisivo rinde homenaje a la mujer más importante de su vida en el aniversario de su muerte. Aurelio Manzano comparte junto a él un collage de fotografías familiares de distintas etapas de su vida, desde bebé hasta la etapa adulta. Compañeros y amigos han escrito en su muro para apoyarle un en día tan señalado.