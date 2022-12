Sara Carbonero acude a una nueva revisión médica tres semanas después de su operación de urgencia

La periodista y presentadora Sara Carbonero (38 años) continúa recuperándose en su domicilio madrileño, dos semanas después de recibir el alta hospitalaria. Fue en la prestigiosa Clínica Universitaria de Navarra, con sede en Madrid, donde fue operada de urgencia el pasado lunes 21 de noviembre de 2022, tras acudir a una rutinaria revisión médica.

La exmujer de Iker Casillas (41) fue intervenida por consejo médico, tres años después del cáncer de ovario que le diagnosticaron en 2019. Arropada por su madre, Goyi Arévalo; su gran amiga, la presentadora de Informativos Telecinco Isabel Jiménez (40), y su pareja sentimental, Nacho Taboada, la comunicadora va retomando, poco a poco, su normalidad y el orden de su día a día.

Eso sí, Carbonero sigue con las revisiones médicas para certificar que todo se está desarrollando según lo previsto por los facultativos. Justo dos semanas después de recibir el alta, Sara ha acudido en estos días al centro médico para una nueva observación, tal y como avanza Semana. La periodista deportiva se desplazaba a la clínica conduciendo su propio vehículo, ataviada con un look cómodo e informal y luciendo la reglamentaria mascarilla.

La presentadora Sara Carbonero saliendo del hospital tras su operación de urgencia. Gtres

Tras la consulta médica, explica la publicación que Sara abandonó el hospital tranquila y serena, charlando en la puerta con algunos miembros del personal médico. En esa línea, en su rostro no se reflejaba ni rastro de preocupación, un claro indicio de que todo está yendo según lo dictaminado.

Sea como fuere, fue una semana de ingreso intensa en la que la salud de Carbonero se convirtió, muy a su pesar, en noticia. A EL ESPAÑOL se aseguró en todo momento que "todo está bien, en orden", restando gravedad y toda alarma a la delicada situación. Todo el entorno de Sara ha estado al quite, a su vera, muy pendientes.

También cuidando muy mucho las informaciones que trasladaban a los medios. "Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado, por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me abruman y a la vez me llenan de energía para seguir adelante", aseguró la periodista en sus redes sociales, a modo de comunicado, cuando abandonó el centro médico.

En esa suerte de carta, Carbonero plasmó lo que sigue: "Estos baches nos ubican de nuevo y nos recuerdan lo verdaderamente importante de la misma".

Carbonero durante una salida entre amigas, en octubre de 2021, en Madrid. Gtres

A la luz de las informaciones que se trasladaron a este periódico, ésa parece ser la nueva escala de valores de Sara, la cual, una vez más y ya van tres, habría sufrido una gran transformación vital y personal tras este último susto de salud.

El lunes 21 era una revisión normal y corriente, rutinaria. Bien es cierto que, según confían, Carbonero acudía con "los nervios típicos" que se experimentan, pero nunca pudo imaginar el giro que iban a dar los acontecimientos.

La operación -que duró cinco horas- fue totalmente inesperada, un golpe que costó encajar. Al comunicárselo, Sara tuvo unos minutos de desesperanza, con un punto de frustración, "una sensación de que esto no va a acabar nunca", como avanzó ¡HOLA!

Tal y como confirmó EL ESPAÑOL, ese breve lapso de tiempo pasó rápido: "Se repuso y organizó todo lo referente a sus hijos". La intendencia de su rutina, con la ayuda de su madre y su hermana.

Las únicas palabras de Sara

"Este vídeo es de ayer, minutos después de que me dieran el alta, saliendo del hospital. Cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más". Con estas palabras regresaba Carbonero a sus redes sociales, el pasado 29 de noviembre.

"Estoy muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado, por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me abruman y a la vez me llenan de energía para seguir adelante. (...) Sirva este mensaje de agradecimiento, tanto a los médicos de la Clínica Universidad de Navarra, una vez más, por llevarme en volandas y cuidarme estos días, como a mi gente, la de siempre, ese grupo reducido de personas que no me ha soltado la mano ni un segundo y que me ha hecho ser consciente de lo fuerte que es el ser humano si está rodeado de amor", continuó su post.

Sara Carbonero afirmó, además, que, pese a todo, "me siento en paz y agradecida con la vida. También con estos baches que nos ubican de nuevo y nos recuerdan lo verdaderamente importante de la misma. Que nos hacen un poquito más sabios y nos enseñan a vivir al día. A abrazar la incertidumbre".

"Seamos amables siempre con los demás porque nunca sabemos la batalla que está librando cada uno", concluyó.

