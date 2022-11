La sudadera favorita de Juan, el hijo mayor de Nuria Roca, es de Balenciaga y cuesta 900 euros

Cuando el 18 de julio de 2020, Juan del Val Roca (20 años), el primogénito nacido del matrimonio entre Juan del Val (52) y Nuria Roca (50) cumplió su mayoría de edad, jamás pensó que sus movimientos en redes sociales -discretos, a todas luces- serían objeto de análisis por los medios de comunicación.

El joven comprende la profesión periodística, pues tiene como maestro a sus padres, pero prefiere no estar demasiado en el spotlight: no acude a eventos públicos, no posa en alfombras rojas con marcas a sus espaldas ni tampoco ha concedido nunca a revistas especializadas en corazón ninguna entrevista en exclusiva a golpe de talonario.

De hecho, tan sólo una vez dio una, lo hizo en compañía de su madre, Nuria Roca, y fue por hacerle un favor a una de sus grandes amigas, Berenice Lobatón, hija del mítico presentador Paco Lobatón (70), que empezaba con su propia revista online.

[Nuria Roca presenta a su hijo mayor en redes (y es un clon de Juan del Val)]

Sin pretenderlo, Juan del Val Roca también influye en aquellos jóvenes -y no tan jóvenes- que siguen sus pasos a través de sus diferentes perfiles de Instagram y TikTok. En esta última red social, de hecho, posee varias cuentas -la aplicación china es muy quisquillosa con ciertos contenidos y cualquier mínima cosa es taxativamente eliminada- y en una de ellas ha lucido una sudadera de la que EL ESTILO de EL ESPAÑOL conoce todos los detalles.

Se trata de una pieza diseñada por Demna Gvasalia para Balenciaga. Una sudadera con capucha negra, confeccionada en algodón puro, con ajuste holgado, es decir, oversize, y que presenta un logotipo blanco que pudiera parecer un código de barras impreso con el nombre de Balenciaga al final. Lo lleva en las dos caras: en el pecho y la zona de la espalda, mucho más grande y centrado.

[La polémica sudadera de Juan, el hijo mayor de Nuria Roca y Juan del Val]

La sudadera de Balenciaga de Juan del Val Roca.

Su precio, según consta en End Clothing y otras páginas web multimarca de lujo, es de 939 dólares -unos 900 euros-. Para los que se hayan enamorado perdidamente de la sudadera Balenciaga de Juan del Val, que parece su favorita, por la cantidad de veces que se la vemos en sus vídeos, tenemos una buena noticia. En la web Fashiola, especializada en prendas de lujo, la hoodie tiene un descuento casi del 50% y se puede adquirir por 485 euros. Existe la versión en gris medio y también en color blanco al mismo precio.

Sigue los temas que te interesan