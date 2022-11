Aitana arrasa con el vestido de tul de Zara que combina con todos los zapatos

Aitana Ocaña (23 años) es uno de los rostros más seguidos del panorama nacional. Cada vez que saca una canción nueva, arrasa entre sus seguidores, que aplauden sus creaciones. Un hito que también sucede cuando comparte las nuevas prendas de su armario.

Al contrario que otros rostros conocidos, la autora de Mariposas no suele mostrar en sus redes sociales lo que se pone, de ahí que cuando lo hace cause toda una revolución. Eso es lo que acaba de suceder con su último look, que está protagonizado por un vestido de Zara con un estampado que es pura tendencia entre las famosas.

Se trata de un delicado vestido de tul que Aitana ha estrenado durante su viaje a Chile, donde se encuentra por trabajo. Destaca por su original estampado de estilo tie dye en tonos invernales y las semitransparencias de las mangas, que son largas. De corte midi, está confeccionado en una combinación de poliéster y elastano que hace que se ajuste a la figura.

Debido a las buenas temperaturas del país latino, Aitana ha tenido que hacer un pequeño ajuste para adecuar el vestido al clima y lo ha llevado con las mangas recogidas, lo que le da además un punto informal. Lo ha combinado con unas altísimas sandalias de estilo Mary Janes con plataforma, tacón y cierre de tipo pulsera. Son de color negro y con ellas la cantante ha ganado varios centímetros de altura.

Aunque la combinación es muy favorecedora, admite casi cualquier tipo de zapato, desde unas cómodas zapatillas blancas hasta unas altas botas de tacón, pasando por unos botines de estilo militar. Este original traje se vende en tallas desde la XL hasta la XXL y, de momento, está disponible en todas ellas. Su precio es de 35,95 euros.

Al tratarse de una pieza de aspecto delicado, Zara recomienda una serie de cuidados para que se mantenga como el primer día. El gran consejo es lavar el vestido a un máximo de 30 grados en la lavadora, usando un centrifugado corto. Además, no se debe lavar con lejía ni ningún blanqueador, tampoco planchar ni meterlo en la secadora.

Aquellos a quienes les guste el vestido, también se quedarán prendados de la opción de dos piezas. La firma del grupo Inditex tiene en sus perchas otra versión compuesta por una falda midi y un cuerpo superior en un estampado muy similar.

