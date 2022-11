2 de 10

La deportista se encuentra en la recta final de su gestación, pero no deja de entrenar ni un solo día para mantenerse en forma y poder retomar su actividad lo antes posible después del parto. Ana Peleteiro escribe: "8 meses de embarazado y esto no para". En efecto, sentadillas, pesas, zancadas, arrastre de fuerza, etc., la atleta gallega hace todo lo que Paloma Calderón, la persona que se encarga de su rutina, le manda.