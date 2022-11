7 de 10

El hijo mayor de Mar Flores cumple 30 años y ha querido dejar un mensaje de agradecimiento a todos sus fans en Instagram. "Un año más muy agradecido de todo lo que me está pasando y, sobre todo, de la maravillosa gente que me rodea. Eternamente agradecido a la gente que me apoya día a día y me anima en todo lo que hago. Sin ellos no sería la persona que soy hoy. Ya paso a una nueva década, una nueva etapa de mi vida, un nuevo renacer, se cierra un ciclo y empieza uno nuevo. Pensé en no publicar nada porque no soy fan de este día, pero como una persona muy importante para mí me ha enseñado que hay que esforzarse en abrazar lo que por circunstancias del pasado no has sabido apreciar, creo que hoy lo merece con crece. Muchas gracias a todos los que me habéis felicitado y a los que no mil gracias también porque no teníais por qué saber que hoy era mí cumpleaños", escribe Carlo Costanzia.