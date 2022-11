8 de 10

La exmujer de Kiko Rivera ha celebrado el cumpleaños de su hijo, Francisco, con un carrusel de imágenes, todas convenientemente pixeladas para proteger su intimidad, y un mensaje muy bonito. "Mi primer amor cumple 10 años hoy. Eso es mucho, un cambio de etapa, la preadolescencia se instalará en casa. porque ya veo resquicios de ella de vez en cuando. Mi pequeño Fran, tú me hiciste querer ser la madre perfecta (sé que eso no existe pero en esos entonces yo lo intentaba con todo mi corazón!). Yo cambié mucho cuando tú naciste, desde el minuto cero en que te tuve en mi pecho. Desarrollé una valentía que antes no tenía, una fuerza que antes no tenía, una decisión y garra de las que antes carecía", escribe emocionada.

Y prosigue: "Mi amor, tú me convertiste en una auténtica leona. Protegerte y hacerte feliz fue, es y será siempre mi prioridad aunque cumplas 40 años. Y esto lo digo también para tus hermanos. Soy como soy ahora desde que llegaste a mi vida y solo puedo darte las gracias. Hace poco una persona me dijo que tu nacimiento me empoderó. Y aunque a veces mi personalidad sensiblera y demasiado emocional haga de las suyas, te prometo ser fuerte y seguir luchando para que tanto tú como tus hermanos tengáis a la mejor madre del mundo y la vida más feliz. Te quiero infinito, mi niño. Feliz cumpleaños".