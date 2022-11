Primeras palabras de Laura Escanes y Álvaro de Luna tras conocerse su relación sentimental

Laura Escanes (26 años) se ha convertido en una de las protagonistas de la semana tras conocerse, un mes después de su ruptura con Risto Mejide (47), que vuelve a tener pareja. Este miércoles 2 de noviembre, la influencer protagonizaba la primera página de una conocida publicación en la que aparecía besándose apasionadamente con el cantante Álvaro de Luna (28) durante una escapada a Tenerife.

La catalana y el autor de Juramento eterno de sal, se habrían conocido después de que ella tuviera una relación con el famoso youtuber Míster Jägger, y poco antes de anunciar su divorcio con el padre de su hija. Una información que desvelaba Lecturas y que demostraría que lo suyo no es algo pasajero.

Apenas unas horas después de hacerse pública su historia de amor, los dos protagonistas han realizado sus primeras declaraciones. El primero en hacerlo era el cantante sevillano, que era sorprendido en el aeropuerto de Madrid a su llegada de un vuelo. Con una gran sonrisa en los labios, Álvaro terminaba confesando que en estos momentos de su vida "soy muy feliz".

Álvaro de Luna, sonriente tras conocerse su romance con Laura Escanes. Gtres

"El trabajo funciona, el amor funciona, ¡qué maravilla!", le decían a continuación, a lo que él contestaba con una reveladora frase: "Es como para estar feliz, ¿verdad? Y encima ahora estoy moreno, en noviembre".

Horas más tarde, y contra todo pronóstico, Laura acudía a la fiesta de Dulceida (33) con motivo de la presentación de su documental. Enfundada en un atrevido look y con una sonrisa en los labios, comenzó alabando a su amiga para después ponerse un poco más seria cuando llegaba el turno de hablar de Álvaro. "Siento decepcionaros si pensáis que voy a dar alguna declaración, entiendo vuestro trabajo, pero es que no quiero entrar en nada", sentenciaba la influencer.

[Laura Escanes, enamorada de Álvaro de Luna: quién es él, los detalles del romance y la emotiva reacción de Risto]

Laura Escanes en la fiesta organizada por Dulceida para presentar su documental. Gtres

"Van a seguir saliendo titulares, al final cada uno se va a montar la historia que quiera, pero yo sé lo que he vivido, lo que vivo y estoy tranquila, poco a poco". Y concluía asegurando que se mantendrá en esa postura: "No voy a entrar en confirmar ni desmentir nada, es entrar en un bucle que no me pertenece".

Su reacción cambiaba, sin embargo, cuando le preguntaban por su relación con Risto. Visiblemente nerviosa, Escanes optaba por zafarse de los micrófonos y, sin dejar de sonreír, se marchaba del photocall.

Aunque ella no quiere hablar, el último movimiento del presentador de Todo es mentira muestra que las cosas están un poco tensas entre ambos. Tras hacerse públicas las fotografías de Laura y Álvaro besándose apasionadamente, Risto Mejide tomaba la decisión de eliminarla de sus redes sociales.

Laura Escanes y Álvaro de Luna, nueva pareja sorpresa AGENCIAS

