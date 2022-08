Esther Doña y el juez Santiago Pedraz podrían haber roto su relación días después de anunciar su boda

El pasado miércoles, 24 de agosto de 2022, Esther Doña (44 años) y el juez Santiago Pedraz (63) anunciaban, pletóricos, su boda en la portada de una revista del corazón, vía exclusiva.

"Será el año que viene, ya que este año no nos da tiempo a organizar todo. Nos encantaría que fuera a principios de verano, pero aún es sólo un deseo. Lo único que tenemos claro es que la idea es celebrar la boda en Madrid", aseguró una enamorada Esther Doña.

Sin duda, una feliz noticia que ponía el broche de oro a una relación que se ha ido fortaleciendo en 365 días. No obstante, un obstáculo podría haber emborronado el excelso momento que ambos están viviendo. Según arrojan algunas informaciones que han visto la luz en las últimas horas, Esther y Santiago podrían haber roto su relación. La viuda del marqués de Griñón y el juez de Audiencia Nacional habrían puesto fin a su historia de amor "hace unos días".

Esther Doña y el juez Santiago Pedraz en un acto público en Madrid. Gtres

Incluso, hay quien sostiene que la ruptura se produjo con anterioridad a su posado oficial y exclusiva en la revista ¡HOLA!. "Lo habrían mantenido en silencio para preservar el reportaje, algo de lo que la revista no tiene ninguna culpa. Sus protagonistas guardarían silencio para no reventar otra posible exclusiva", se ha asegurado en el programa matinal de esRadio, Es la mañana de Federico.

Hasta el cierre de este artículo, Esther Doña ha guardado silencio al respecto y no ha contestado ni las llamadas ni los mensajes que amigos periodistas le han enviado. El que sí parece que ha confirmado la ruptura en su entorno ha sido el juez Santiago Pedraz.

"Hay una tercera fuente que pertenece al entorno de él, que aseguran que sí, que hay ruptura", han sostenido en esRadio. "No es la mujer que yo creía", habría dicho el juez, según la fuente a la que ha tenido acceso el mencionado programa.

"Ya lo ha comunicado a su entorno más cercano", se asevera. En esa línea, se ha manifestado que Doña no habría comunicado a la revista de la exclusiva el delicado trance por el que pasa su relación "para preservar la noticia". "El juez acordó con ella que la exclusiva no saldría. Se la ha jugado", ha deslizado la periodista Yésica Sánchez.

Beatriz Cortázar, además, ha puntualizado: "Esto (la exclusiva) se había realizado antes, a principios de verano o a mediados de julio y había que sacarlo. Paralizar la publicación de una revista no es fácil (…) o también puede ser que se confiase en que podría haber una reconciliación. Sólo ellos lo saben".

El anuncio de boda

La todavía pareja en un evento en Sevilla, en abril de 2022. Gtres

La pareja anunciaba este pasado miércoles que se iba a dar el 'sí, quiero' en 2023, y lo hacía público a través de un emocionante reportaje fotográfico. Una boda que, como adelantaban los futuros contrayentes, les gustaría que tuviese lugar a principios de verano de 2023 en Madrid.

"Fue una petición muy emotiva. Me sorprendió con una carta muy romántica en la que expresaba abiertamente sus sentimientos hacia mí y un anillo precioso que, como él dice, va a juego con mis ojos", sostuvo Esther en la citada publicación. Y añadió, embargada por la emoción: "He de reconocer que, al principio, me quedé en shock. Fue una sorpresa totalmente inesperada y yo no dejaba de hacerle preguntas y más preguntas. Él insistió y, finalmente, por supuesto, me respuesta fue 'sí'".

Esta relación sentimental comenzó en agosto de 2021. Fue bajo el abrasador sol de agosto cuando se confirmó que Esther Doña, la marquesa viuda de Griñón, estaba enamorada de nuevo, año y medio después de la muerte de Carlos Falcó. El hombre junto al que paseaba, cómplice y agarrada del brazo por las calles de Madrid, no era otro que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

El 11 de agosto de 2021 una revista del corazón informaba de que la marquesa viuda de Griñón mantenía una relación sentimental con el juez. En las fotografías que acompañaban a la información, Doña y Pedraza paseaban e incluso se regalan varios besos por las calles de la capital.

Esther y el magistrado, "ya no se esconden y hacen planes de verano juntos", añadía la revista. La realidad es que a la luz de las románticas imágenes y a tenor de sus circunstancias actuales, ambos no pueden estar más felices e ilusionados con esta nueva etapa que se inicia en sus vidas.

Santiago Pedraz es uno de los magistrados más relevantes del panorama español, cuya fulgurante trayectoria lo ha llevado a adquirir una llamativa repercusión mediática por la aplicación objetiva de las leyes en determinadas sentencias judiciales de casos que han llegado a sus manos.

En diciembre de 2020 pasó a ser titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, ocupando así el puesto más alto en el escalafón de cuantos jueces aplicaron a aquella plaza.

