Julio Iglesias estalla y aclara su verdadero estado de salud con un revelador comunicado

La supuesta maltrecha salud del cantante Julio Iglesias (78 años) se ha convertido en pasto de noticias y especulaciones en los medios de comunicación, nacionales e internaciones, en los últimos años. El rumor sobre un preocupante empeoramiento del cantante surge cada cierto tiempo.

Sin ir más lejos, hace unas semanas se aseguró en un programa de televisión de Argentina que el intérprete de Me va, me va se encontraba débil, en silla de ruedas y con presuntos problemas de memoria.

Unas informaciones alarmantes y delicadas que hasta ahora habían obtenido la misma respuesta por parte del artista internacional: el silencio público. No obstante, su paciencia parece haber llegado a su fin, y Julio Iglesias ha utilizado sus redes sociales para, con gran sentido del humor, desmentir las noticias "malignas e inciertas" que se vierten sobre su estado de salud.

[Julio Iglesias desvela cuál es su estado de salud: "Me duele la espalda, tengo menos fuerza"]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Iglesias (@julioiglesias)

Acompañando el escrito con su célebre meme de 'Y lo sabes', el también compositor y productor comienza su post: "No suelo responder a esas informaciones malignas e inciertas que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo alzhéimer. Con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien y con ganas de volver a entrar al estudio".

En esa línea, el padre de Enrique Iglesias (47) asegura tener energía suficiente aún para "seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre. Estaba escuchando esta canción (Les invito a bailar un bolero) y vi una foto simpática que se parece mucho a la que ha dado la vuelta al mundo, Y tú lo sabes, y se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema. Estoy vivo y coleando, y ustedes lo saben. Mientras tanto, les invito a bailar un bolero".

La publicación ha sido comentada fervientemente, a los pocos minutos, por algunos de sus 378.000 seguidores. "Para mí tú eres y serás el grande por todo lo que te reste de vida y toda la eternidad. Ninguno como ti, Julio. Gracias por existir", le ha posteado una seguidora.

Julio Iglesias en un acto público en San Juan, Puerto Rico, en septiembre de 2016. Gtres

A principios de año, Julio Iglesias ya rompió su silencio durante la presentación de Hasta que se me acaben las palabras, el libro de su buen y fiel amigo Pepe Domingo Castaño (79). "Estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí. Mira, cada vez que leo cómo estoy me asusto porque como me han matado 15 o 20 veces, no sé cómo sobrevivo. Estoy, como diría un buen gallego, del carajo", manifestó.

El cantante no tuvo inconveniente en abordar las fotografías que se publicaron en agosto de 2020 en las que aparecía caminando con la ayuda de dos asistentes: "Había tenido una rotura de la tibia y el peroné y había estado con la pierna para arriba dos meses y estaba flacucho. Estaba hecho una mierda, pero se pasó, estoy bien ya, perfectamente bien".

En aquella charla amigable, Julio Iglesias desmintió, además, que le tuviera especial medio a la Covid-19, como se ha publicado: "Al Covid le tengo el miedo que le tiene la gente inteligente, no es que me considere una persona muy inteligente, pero como se ha hablado tanto de que tengo pánico al covid... La gente exagera mucho".

No sólo ha servido esta nueva aparición del cantante en redes para aclarar su verdadero estado de salud, también para corroborar el admirable encaje con que afronta su meme más universal. Ya habló de este extremo en una entrevista para la revista ¡HOLA!: "Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa".

En agosto de 2021, hace justo un año, Julio Iglesias también recurrió a su Instagram para calmar a sus seguidores acerca de su estado de salud: "Estoy como tengo que estar a la edad que tengo y si tengo que contar la historia de mi vida nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo, por cierto... 'la contaré'". Y agradeció el cariño y arropo recibido por su familia: "Tengo una familia espléndida, y una mujer a la que amo con toda mi alma (...). La vida de uno mismo nadie la conoce mejor que uno mismo y es lo que has hecho en la vida lo que verdaderamente es importante".

Sigue los temas que te interesan