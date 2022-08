El triste motivo familiar por el que Carla Vigo, la sobrina de Letizia, llora la muerte del TikToker Charlie

La muerte del TikToker de 20 años Charlie, a causa de un cáncer, ha roto el corazón de toda España. El joven, una estrella de las redes sociales por su sentido del humor y por su forma tan especial de desdramatizar una enfermedad tan dura como la suya, falleció el pasado fin de semana por el sarcoma de Ewing que padecía desde hace cuatro años.

Entre las personas afectadas por el deceso del alicantino se encuentra Carla Vigo (21 años), la sobrina mayor de la reina Letizia (49). La actriz ha utilizado sus redes sociales, donde ya acumula casi 30.000 seguidores, para expresar, entre lágrimas, sus sentimientos por la pérdida de Charlie, a quien seguía de manera activa en sus diferentes perfiles y por quien sentía una gran empatía por su sensibilidad natural.

"La verdad es que hacer vídeos hablando no se me da muy bien, por eso no los suelo hacer nunca, pero creo que hoy la ocasión lo merece. Como muchos sabréis, Charlie, el TikToker con cáncer ya no está. Sólo quería darle las gracias por hacernos reír cada día a pesar de su situación. Y por ser un ejemplo de superación. Y ya está. Que siga haciéndonos tan felices desde el cielo como nos hacías aquí. Y vuela alto", ha comentado Vigo en unos stories donde se rompe y llora de emoción al darse cuenta que Charlie, a quien admiraba tanto, ya no está entre nosotros.

A continuación, y ya de forma escrita, Carla ha publicado otro story en su Instagram acompañado del siguiente mensaje. "Os quiero decir que, por favor, no dejéis nada para mañana y que si tenéis ganas de abrazar a un familiar o de ir a verlo o lo que sea, hacedlo, porque la vida es hoy y cambia en cuestión de segundos. Creo que lo de Charlie me ha afectado especialmente porque supongo que sabréis que hace poco en mi familia hubo una pérdida por lo mismo. Yo no era muy consciente de que en algún momento iba a pasar algo así y justo el día que me enteré de la noticia, iba a escribir a esa persona para ver cuándo podíamos vernos. Llegué tarde. No cometáis el mismo error que yo".

Según ha podido averiguar EL ESPAÑOL, la persona de la familia a la que Carla Vigo se refiere es María Flora Álvarez del Valle, una de las hermanas de Menchu Álvarez del Valle, la abuela paterna de la reina Letizia. María Flora, a la que cariñosamente todo el mundo llamaba Meli, murió el pasado 30 de julio, tal y como informó su conocido hijo, el músico y actor de la serie Los Serrano Víctor Elías (31), en su cuenta de Instagram.

"En absolutamente todas las familias hay cosas buenas y malas y eso hace a cada familia especial", comenzaba la publicación de Elías, primo segundo de Carla Vigo y también de la reina Letizia. "Lo que está claro es que en esta familia has sabido demostrarnos fortaleza, vitalidad, energía y ganas de vivir por todos los costados. Ojalá todos viviéramos y resistiéramos con las mismas fuerzas que lo has hecho tú y con el legado de aprendizaje que nos dejas. Me quedo con tu vitalidad y tu fuerza para seguir aquí sabiendo que me acompañas".

Y concluye: "Papá, cuida de ella allí arriba y quereros como lo hacíais aquí. Descansa, mamá. ¡Nunca un descanso fue tan merecido! ¡Te quiero!". Para rematar sus stories en recuerdo de Charlie y también de Meli, Carla Vigo ha aconsejado a sus seguidores que no fumen y que, por su salud y por su bien, para intentar alejarse al máximo de las enfermedades, intenten no fumar y lleven una vida sana.

