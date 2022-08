4 de 10

La influencer le ha querido dedicar una bellísima carta a su madre, en la que deja claro lo importante que es para ella y el bien que le hace pasar días de vacaciones juntas. "No cambiaría estos días a tu lado por nada del mundo. Tampoco cambiaría el destino, se lo que significa punta umbría para ti. No se me va a olvidar este viaje jamás... que risas, que conversaciones, que manera de disfrutar de nuestra compañí. Aunque no es lo único que has disfrutado, tendrías que haberte visto la cara cuando llegaban esas papas aliñas bañadas en aceite y cuando le dabas los 3 primeros traguitos a tu querido José pariente con 2 hielos después de quitarte las sandalias y meter los pies en la arena de tu playa favorita... Amo verte feliz, amo verte emocionada, me gusta ver como nuestra relación crece, como cada día nos vamos conociendo más y mejor, como trabajamos vivir el presente y nos olvidamos de todo lo demás, es aquí y ahora".