No es habitual que la cantante pose con su novio en las redes, pero esta vez la ocasión lo merecía. Esta es la romántica felicitación de Rosa López en su cumpleaños: "Hoy es un día muy especial e importante porque el amor de mi vida cumple sus 46 añitos. Más belleza que mi Iñaki imposible, el hombre más bonito de la faz de la tierra que me ha robado completamente el corazón, toda mi vida esperándole, Y sí, él estaba y aún no me lo creo". Las etiquetas que acompañan la imagen lo dicen todo #paratodalavida y #pormascaminosjuntos. La que fuera concursante de Operación Triunfo y su pareja viven en una continua luna de miel.