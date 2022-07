Teresa Campos comienza sus vacaciones más discretas en Málaga: cuándo y cómo llegó y su especial compañía

María Teresa Campos (81 años) ya está disfrutando de sus vacaciones de verano en su querida tierra de adopción, Málaga. Como cada verano, la veterana presentadora ha hecho las maletas para desconectar en la ciudad andaluza, donde dispone de casa propia.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de la mano de Jesús Manuel Ruiz, la andaluza y mítica 'reinas de las mañanas' en la televisión llegó a Andalucía el pasado domingo, 24 de julio de 2022, al mediodía y en compañía de su hija mayor, Terelu Campos (56).

A diferencia de otros años, donde la llegada de la familia Campos en período estival a Málaga iba acompañada de bombo y platillo e intensa vida social, se prevé que el descanso de María Teresa sea "discreto" y "algo recogido". En la casa familiar y visitada por algunos de sus familiares más próximos, a los que no ve el resto del año con tanta frecuencia.

María Teresa Campos durante la Semana Santa malagueña en abril de 2022. Gtres

"Desde hace algún tiempo, a Teresa no le entusiasma tanto el verano en Málaga, ni salir, ni bajar a la playa. Ya son otros tiempos que requieren otras cosas. Te recuerdo que el verano pasado decidió irse a Madrid antes de tiempo", sostiene la fuente informada. No se quedará, pues, María Teresa Campos muchos días en la costa. De hecho, ni siquiera se plantea todo el mes de agosto, como antaño.

"Se siente más segura en su casa. Como tampoco viaja ya en coche, lo hace en tren. Los viajes en coche se le hacen muy cuesta arriba", añade el informante. Llegó en tren el pasado domingo, "un tanto agotada" del trayecto, pero contenta por estos días en familia. Pasará lo que resta al mes de julio con su hija Terelu y, más tarde, la hija mayor de Campos hará el relevo con su hermana menor, Carmen Borrego (55).

En Madrid se ha quedado este año, según la información que maneja este medio en primicia, el hombre de confianza de María Teresa, el hijo que nunca tuvo, su chófer y confidente, Gustavo Guillermo. Sí ha viajado con la comunicadora y su hija una persona del servicio que cuida y atiende a María Teresa en Madrid, en su nueva residencia. "Con ella, Teresa se siente más segura en el día a día. Es para ella ahora lo que fue en su día la fiel María", apostillan.

Teresa, su forzada jubilación

Teresa Campos, el pasado mes de marzo tras recibir un premio en Sevilla. Gtres

El pasado 18 de junio de 2022 fue un día importante en el seno de la familia Campos. María Teresa cumplía 81 años y lo hacía en un momento sosegado y de retirada de la vida pública. Una suerte de jubilación forzosa que la comunicadora ha acatado, aceptado y asumido.

"Tranquila y serena" en su nueva casa de Madrid y muy arropada por sus hijas, sus nietos y un grupo muy reducido de buenos amigos. La otrora todopoderosa -a nivel televisivo- Campos sopló las velas de su aniversario en la más estricta intimidad; no hubo una gran celebración.

Hace 365 días, la presentadora, junto a sus hijas, Terelu y Carmen, y su nieta, Alejandra Rubio (22), posó ante los medios de comunicación en su antigua casa de Molino de la Hoz, en Las Rozas. Esa escena, siempre según la información que se manejó, no se repitió este año en el nuevo enclave de su vida, su flamante casa de Aravaca. "No se quiere esa exposición, a ese acuerdo llegaron las hijas. Controlar y cuidar más la imagen de su madre y entender que ya es una persona mayor", añadió quien está capacitado para hacerlo.

El informante deslizó que Teresa sigue "nostálgica" en lo tocante a ese trabajo que no llegó y ya no llegará. Esa despedida que ella creyó merecerse. "Ahora mismo, es el mayor de sus pesares y no se quita de la cabeza que está desaprovechada", se sostiene.

