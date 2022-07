La enfermedad de Terelu Campos por la que podría perder los dientes

Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Así rezaba la canción de Los Stop, una especie de lema que, al menos en el caso de Terelu Campos (56 años), parece no cumplirse del todo. Sin entrar en materia económica ni de relaciones sentimentales, a la presentadora malagueña se le siguen acumulando otros problemas.

Si hace unos meses ella misma hablaba el edema de Reinke que padecía, ahora la hija mayor de Teresa Campos (81) vuelve a ser protagonista en un asunto relacionado con la salud, aunque afortunadamente nada tiene que ver con el cáncer que le fue diagnosticado hace años y que logró superar. "Ahora lo que me está quitando la vida es la boca. Tengo una enfermedad periodontal heredada de mi familia", ha comentado en su blog semanal.

No es un problema menor y en época veraniega se ve agravado, cono la propia Terelu revela: "El estrés, el calor y el cansancio afecta poderosamente a mi boca. Aquí estoy mientras os lo cuento tomando antibiótico y calmantes por enésima vez. ¡Me tienen que quitar dos muelas!". Aún así, la situación no impide que se lo tome con humor: "Como siga así me voy a quedar como el Risitas cuando decía eso de 'cuñaooooo".

Se lo ha tomado con cierta filosofía, pero lo cierto es que es un asunto bastante serio y que tiene consecuencias importantes a nivel de salud física y también mental, especialmente para alguien cuya imagen es crucial para su trabajo en televisión. La intervención en el programa Socialité del médico Antonio Pérez arrojó un poco más de luz respecto a un problema sobre el que, al menos de forma oficial, desconocemos el diagnóstico concreto.

Atendiendo a la descripción que hace Terelu Campos se podría estar hablando de uno de los problemas periodontales más habituales: la periodontitis. Se trata de una gingivitis en un estadio superior, es decir, de forma más avanzada, y se conoce popularmente como piorrea.

En su confesión, la presentadora hablaba de una enfermedad heredada de su familia, a pesar de que los expertos no llegan a afirmar categóricamente esa relación. Lo que se sabe es que es una dolencia relacionada con las bacterias y éstas no afectan en igual medida a todos los pacientes, depende de la capacidad propia de cada individuo algo que sí viene condicionado en cierta medida por factores genéticos.

Las causas y el tratamiento

En cuanto a las causas que llevan a un paciente a sufrir este problema, una de ellas estaría relacionada con la dieta. Un consumo elevado de alimentos ricos en carbohidratos y en azúcares favorecen el aumento de la placa bacteriana. Muy ligado a esto se encuentra otra causa, la obesidad, sin olvidar a los pacientes con diabetes, que tienen más probabilidades de padecerlo. Por supuesto, el consumo de tabaco y alcohol también fomentan su aparición.

Además de la inflamación de las encías, la periodontitis se caracteriza por otros síntomas como la sensibilidad dental y en las encías, la halitosis, el sangrado, la pérdida ósea. Esto último puede acabar provocando la caída de las piezas dentales. Para su tratamiento, en primer lugar se procede a eliminar la placa bacteriana y se insta al paciente a llevar una higiene correcta para evitar que el problema se vuelva a reproducir a tal escala.

En este sentido, hay que incidir en que la periodontitis es un problema crónico que no termina de curarse totalmente, pero al menos sí que logra mitigarse sus síntomas. En los casos más severos se debe pasar por el quirófano para someterse a una cirugía, además de realizar revisiones de carácter periódico.

