Ana Obregón, rota de dolor al felicitar a Álex en su 30 cumpleaños: "Soplaremos las velas juntos en mi sueño"

Con la canción Somewhere over the rainbow (En algún lugar más allá del arcoíris) y una imagen suya de hace tres décadas con su bebé recién nacido en brazos. Así empieza el emotivo vídeo con el que Ana Obregón (67 años) felicita a Álex Lequio en el día que hubiera cumplido 30 años.

La actriz, rota de dolor, ha recopilado una serie de imágenes que van pasando con distintas frases para recordar públicamente algunos de los mejores momentos que guarda en la memoria.

"Hace 30 años nació el amor de mi vida", escribe para dar comienzo a uno de los homenajes más bonitos que le ha rendido. Seguidamente, aparecen varias fotos de Álex cuando era pequeño, a diferentes edades, en las que también se ve a su padre, Alessandro Lequio (62).

Y, por supuesto, la mítica tarta de cumpleaños de chocolate con forma de erizo que era su favorita y que había presidido muchos de sus cumpleaños. En esta ocasión no ha faltado: con velas del número treinta y el mensaje: "Allá donde estés". En sólo unos minutos, el post ha alcanzado más de 5.000 likes y cientos de comentarios.

El texto que acompaña al homenaje visual no puede ser más emotivo: "Hace 30 años nació el amor de mi vida. Naciste en la noche más mágica del año, la noche de San Juan, por eso eras / eres la persona más mágica que he conocido en mi vida. Te he comprado tu tarta favorita de chocolate para que esta noche volvamos a soplar las velas juntos en mi sueño, en el cielo o en la eternidad, donde quiera que estés...Feliz 30 cumpleaños mi vida".

Alessandro Lequio también ha recordado a su hijo en una fecha tan señalada, con una foto en blanco y negro en la que aparecen abrazados y sentados en un sofá. El hashtag #alessforever (Aless para siempre) ha estado presente, como hace siempre que publica algo sobre él.

Hace dos años que Ana Obregón perdió al hombre de su vida, como ella lo define, y aunque le ha costado mucho sacar fuerzas de flaqueza, ha tratado de buscar cosas que le den fuerza para seguir adelante. La última, retomar un proyecto muy especial relacionado con Álex.

Así lo explicaba recientemente en su perfil de Instagram: "Después de dos años he reunido las fuerzas suficientes para empezar a escribir este libro. Se lo debía a mi hijo. Durante su enfermedad empezó a escribir una joya que nunca pudo terminar".

Y concluye: "Tardé casi un año en poder leerlo. Su talento para la escritura no podía quedar en un cajón. Siempre me decía que su mayor deseo era publicarlo. Por eso, las torpes palabras de su madre envolverán sus maravillosas páginas en un libro en el que todos los beneficios irán a su fundación para investigar el cáncer. Llevo casi un mes en mi habitación de Mallorca escribiendo este doloroso viaje lleno de amor de una madre y su hijo. Por ti. Por tu fundación".

